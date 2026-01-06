Президент Европейского совета Антонио Кошта заявил о готовности взять на себя обязательства по созданию системы политически и юридически обязывающих гарантий, которые будут активированы после вступления в силу режима прекращения огня.

Об этом он сообщил в сети Х вечером 6 января по итогам встречи Коалиции желающих, которая состоялась в Париже и была посвящена усилению поддержки Украины.

Кошта о гарантиях безопасности для Украины

— Мы только что провели продуктивную и важную встречу Коалиции желающих в Париже, чтобы усилить нашу поддержку Украины. Мы готовы взять на себя обязательства по системе политически и юридически обязывающих гарантий, которые будут активированы после вступления в силу режима прекращения огня, — написал он.

Кошта подчеркнул, что ЕС будет содействовать усилиям, направленным на обеспечение гарантий безопасности, которые необходимы Украине для заключения любого соглашения о долгосрочном мире.

По его словам, речь идет о нескольких направлениях поддержки. В частности:

поддержка продвижения Украины на пути к вступлению в ЕС, что является ключевым элементом ее будущего процветания;

помощь в покрытии финансовых потребностей Украины на ближайшие два года с помощью кредита в размере €90 млрд, о котором договорился Европейский Совет в декабре прошлого года.

Часть этих средств планируется направить на поддержку Вооруженных сил Украины, которые остаются первой линией обороны против агрессии.

Также Кошта подчеркнул важность присутствия ЕС непосредственно на месте через гражданские и военные миссии.

— Мы будем оказывать помощь с помощью наших гражданских и военных миссий ЕС на месте. Украина должна быть в самом сильном положении – до, во время и после любого перемирия, – подчеркнул Кошта.

Напомним, сегодня в Париже была подписана совместная декларация стран Коалиции желающих о гарантиях безопасности и трехсторонние декларации между Францией, Великобританией и Украиной.