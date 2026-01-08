Канцлер Германии Фридрих Мерц озвучил шаги по достижению мира в Украине.

Мерц о последовательности действий по установлению мира

Как отметил канцлер Германии Фридрих Мерц, последовательность должна быть такой: сначала перемирие, затем — гарантии безопасности для Украины в рамках мирного соглашения с РФ, и только потом размещение сил Коалиции желающих.

Поэтому, подытожил Мерц, стороны пока очень далеки от размещения сил Коалиции желающих в Украине.

— Последовательность должна быть такой: сначала перемирие, затем — гарантии безопасности для Украины в рамках мирного соглашения с РФ, а мы до сих пор не имеем согласия России, и только потом размещение сил Коалиции желающих. Сейчас мы очень далеки от этого, — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время общения с журналистами после встречи Коалиции желающих в Париже 6 января.

К слову, сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что двусторонний документ о гарантиях безопасности Украины со стороны США фактически готов к финализации на уровне президентов.