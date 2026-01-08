Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц озвучив кроки на мирному шляху в Україні.

Мерц про послідовність дій щодо встановлення миру

Як зазначив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, послідовність має бути такою: спочатку перемир’я, потім — гарантії безпеки для України в рамках мирної угоди з РФ, і тільки потім розміщення сил Коаліції охочих.

Тож, підсумував Мерц, сторони наразі дуже далекі від розміщення сил Коаліції охочих в Україні.

– Послідовність має бути такою: спочатку перемир’я, потім — гарантії безпеки для України в рамках мирної угоди з РФ, а ми досі не маємо згоди Росії, і тільки потім розміщення сил “Коаліції охочих”. Зараз ми дуже далекі від цього, — заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спілкування з журналістами після зустрічі Коаліції охочих у Парижі 6 січня.

До речі, сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що двосторонній документ про гарантії безпеки України з боку США фактично готовий до фіналізації на рівні президентів.