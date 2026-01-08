Спочатку перемир’я та гарантії безпеки і лише після цього розміщення миротворців – Мерц
- Спочатку має бути встановлено перемир'я в Україні, потім узгоджені гарантії безпеки для України в рамках мирної угоди з РФ.
- І тільки після цього в Україні розмістять сили Коаліції бажаючих.
- За словами Мерца, на даний момент сторони дуже далекі від цього.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц озвучив кроки на мирному шляху в Україні.
Мерц про послідовність дій щодо встановлення миру
Як зазначив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, послідовність має бути такою: спочатку перемир’я, потім — гарантії безпеки для України в рамках мирної угоди з РФ, і тільки потім розміщення сил Коаліції охочих.
Тож, підсумував Мерц, сторони наразі дуже далекі від розміщення сил Коаліції охочих в Україні.
– Послідовність має бути такою: спочатку перемир’я, потім — гарантії безпеки для України в рамках мирної угоди з РФ, а ми досі не маємо згоди Росії, і тільки потім розміщення сил “Коаліції охочих”. Зараз ми дуже далекі від цього, — заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спілкування з журналістами після зустрічі Коаліції охочих у Парижі 6 січня.
До речі, сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що двосторонній документ про гарантії безпеки України з боку США фактично готовий до фіналізації на рівні президентів.