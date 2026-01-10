Латвия инициирует созыв внеочередного заседания Совета Безопасности ООН из-за второго применения Россией баллистической ракеты Орешник на территории Украины.

Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, отвечая на сообщение главы МИД Украины Андрея Сибиги.

Созыв внеочередного заседания Совета безопасности ООН

— Латвия обратится с просьбой о созыве внеочередного заседания Совета Безопасности ООН в ответ на варварское нападение России на Украину, в частности использование баллистических ракет средней дальности вблизи границ ЕС и НАТО, — заявила она.

Как пишут западные СМИ, Совет безопасности ООН проведет заседание, на котором обсудят массированные атаки России против Украины, в понедельник, 12 января.

Недавно министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал, что Россия заявила о применении баллистической ракеты Орешник против Львовской области.

По мнению главы МИД Украины, такой удар вблизи границы стран Европейского Союза и НАТО является серьезной угрозой безопасности на континенте и испытанием для трансатлантического сообщества.

Андрей Сибига подчеркнул, что украинская сторона требует решительного ответа.

9 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает запуск баллистической ракеты Орешник по Львовской области показательным со стороны России, ведь применение этого оружия произошло недалеко от границ с ЕС.

Впервые Россия запустила Орешник по Украине 21 ноября 2024 года, атаковав город Днепр. Факты ICTV узнавали у экспертов, какие характеристики баллистической ракеты Орешник, возможные последствия после ее применения и при каких условиях может произойти радиоактивное загрязнение.