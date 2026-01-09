Министр обороны Великобритании Джон Хили, находясь с визитом в Киеве, заявил, что атака РФ с запуском Орешника является очередной попыткой террора Украины.

Визит Хили в Киев: заявление министра Британии об атаки Украины

Министр Великобритании осудил очередную атаку РФ по Украине.

— Серия атак России на Украину в течение ночи, включая запуск баллистической ракеты Орешник по Львову, является очередной попыткой Путина терроризировать Украину и угрожать безопасности Европы, — написал он в соцсети Х.

Хили отметил, что его сегодняшний визит в Киев подчеркивает решительную поддержку Великобританией справедливого и прочного мира в Украине.

К тому же, он отметил, что Владимир Путин “активизирует и эскалирует свои атаки” не только на украинских военных, но и на мирных жителей и города.

— Это жестоко, это цинично, именно поэтому мы должны так упорно работать, чтобы помочь Украине обеспечить мир, — сказал он, общаясь с журналистами, пишет Sky News.

Хили отметил, что в Парижском соглашении, подписанном Великобританией и Францией, говорится об обязательстве развернуть войска в Украине в случае заключения мирного соглашения для обеспечения безопасности страны.

— Парижская декларация была важным соглашением, которое подтвердило обязательства Франции и Великобритании, европейских стран, обеспечить мир ради долгосрочных гарантий безопасности наряду с обсуждениями и аналогичными планами со стороны Америки, – сказал он.

По словам Хили, вместе они составляют очень важную часть потенциальных мирных переговоров.

— И теперь президент США Дональд Трамп, так, как это может сделать только он, поможет объединить эти стороны и заставить Путина сесть за стол переговоров и серьезно поговорить о будущем и достижении мира, — добавил он.

В то же время в Офисе президента рассказали об итогах встречи Владимира Зеленского и Джона Хили, отметив, что стороны обсудили варианты, как может работать британский контингент. Также он отметил, что его развернут вместе с Францией, если дипломатия сработает на завершение войны.

Во время встречи с Хили глава государства отметил, что укрепление защиты украинского неба является критически важным на фоне усиления российского воздушного террора. Президент проинформировал о последствиях ночной атаки РФ на объекты критической инфраструктуры в Киеве и на Львовщине, в частности с применением баллистической ракеты средней дальности.

Также стороны обсудили дальнейшее усиление санкций против России, чтобы заставить ее закончить эту войну.

Во время встречи также шла речь о реализации договоренностей относительно совместного оборонного производства, в частности дронов-перехватчиков Octopus. Украина уже передала необходимые данные и ожидает поступления первой партии дронов для испытаний.

— Уже в этом месяце мы начнем производство новых, улучшенных дронов и перехватчиков, а в следующем — начнем их поставки в Украину. После этого мы стремимся обеспечить, чтобы более 1 тыс. таких систем ежемесячно попадали в руки ваших защитников, — отметил Джон Хили.

Министр также проинформировал о подготовке встречи в феврале Контактной группы по вопросам обороны Украины для усиления возможностей Вооруженных Сил.