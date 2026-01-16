Фінляндія надасть Україні 31-й пакет оборонної допомоги. Відповідне рішення 16 січня підписав президент Фінляндії Александр Стубб на підставі подання уряду.

Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії.

Фінляндія надасть Україні 31-й пакет допомоги

Вартість оборонних спроможностей, які увійдуть до нового пакета, становить приблизно €98 млн.

Зараз дивляться

Від початку повномасштабної війни Фінляндія вже надала Україні оборонну допомогу на загальну суму близько €3,1 млрд.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен повідомив, що цей пакет було сформовано в прискореному режимі, щоб оперативно задовольнити найбільш критичні потреби України на цей момент.

За словами Хяккянена, у 2026 році також триває реалізація програми закупівель для підтримки України з боку фінського оборонно-промислового комплексу.

– Фінляндія продовжує підтримувати Україну оборонними матеріалами, оскільки це найефективніший спосіб сприяти досягненню справедливого миру, – наголосив Хяккянен.

З метою оперативності та безпечного транспортування допомоги Міноборони Фінляндії не розкриває деталі щодо складу пакета, способів і графіка поставок.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Фінляндія оголосила про передачу Україні 30-го пакета військової допомоги на суму €52 млн.

Навесні 2025 минулого року Міноборони Фінляндії розпочало програму підтримки України через закупівлю продукції у фінській оборонній промисловості.

Мета програми – забезпечити критично важливі військові потреби України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.