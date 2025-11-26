Финляндия присоединилась к Военно-морской коалиции для поддержки Украины
- Финляндия объявила о присоединении к Военно-морской коалиции, возглавляемой Великобританией и Норвегией, с целью поддержки Украины.
- Министр обороны Финляндии Антти Хякканен отметил, что страна будет приносить дополнительную ценность для развития военного потенциала Украины.
Финляндия станет участником Военно-морской коалиции, возглавляемой Великобританией и Норвегией, чтобы поддержать и усилить развитие Военно-морских сил ВСУ.
Об этом сообщило Министерство обороны Финляндии.
Финляндия присоединяется к Военно-морской коалиции
Как заявил министр обороны Финляндии Антти Хякканен, страна присоединилась к коалиции на основе тщательного рассмотрения каждого отдельного случая, чтобы вклад был достаточным и эффективным, а также предоставлял очевидную дополнительную ценность для развития военного потенциала Украины.
Присоединение к Военно-морской коалиции является очередным шагом Финляндии, которая ранее уже присоединялась к международным коалициям по артиллерии, бронетехнике, разминированию и информационным технологиям.
Все эти коалиции имеют единую цель — предоставление Украине долгосрочной оборонной поддержки.
Совместно с украинской стороной эти коалиции занимаются планированием и управлением развитием будущих военных возможностей Вооруженных сил Украины.