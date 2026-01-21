Президент США Дональд Трамп заявил, что и диктатор РФ Владимир Путин, и президент Украины Владимир Зеленский якобы готовы к соглашению о завершении войны в Украине.

Такое заявление он сделал во время выступления в Давосе 21 января.

Что сказал Трамп о войне в Украине в Давосе

Дональд Трамп, комментируя военные действия россиян против Украины, заявил, что как президент он якобы унаследовал беспорядок в этом вопросе.

Он в очередной раз повторил, что эта война не должна была начинаться и якобы не началась бы, если бы он был главой США.

– Я очень хорошо знаю Путина, мы с ним обсуждали бы Украину… он ничего не собирался делать… и только после того, как я ушел (с поста президента, – Ред.), я смог представить, что это произойдет, – заявил Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что война в Украине – это «настоящая резня», и поэтому он хочет это остановить.

– Я разговаривал с президентом Путиным, и он хочет заключить соглашение. Я разговаривал с президентом Зеленским, и думаю, он хочет заключить соглашение. Я встречусь с ним сегодня. Возможно, он сейчас в зале. Но они должны остановить эту войну, потому что слишком много людей гибнет, беспричинно гибнет, слишком много душ теряется, – сказал Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил вчера, что остается в Киеве для решения энергетического кризиса, вызванного ударами России, и не собирается ехать в Давос. Официально пока неизвестно, изменились ли эти планы.

Однако по данным издания Axios, которое ссылается на неназванного украинского чиновника, завтра, 22 января, в Давосе все же состоится встреча Зеленского с Трампом для обсуждения мирного плана по Украине.

По данным журналистов, переговоры должны пройти перед тем, как представители Белого дома Стив Виткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву на встречу с Путиным.

