В 20-пунктном плане по прекращению российско-украинской войны нерешенными остаются только два вопроса — контроль над территориями и работа Запорожской атомной электростанции.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Какие пункты мирного плана остаются открытыми

Президент Украины уточнил, что 20-пунктный документ готов на 90%, поскольку именно два пункта пока не имеют согласованных решений.

— Два вопроса остаются: это станция, как она будет функционировать, Запорожская атомная, и вопрос территории. Это два вопроса, которые остались именно в 20-пунктном документе, — сказал Зеленский.

Он также отметил, что все положения относительно гарантий безопасности уже согласованы.

— Что касается гарантий безопасности, я сказал: на 100% все готово, как оно и есть. Да, мы еще обсудим детали относительно срока действия этих гарантий, — добавил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина оставляет за собой право отказываться от решений, которые не соответствуют национальным интересам, даже если они поступают от партнеров.

Президент отметил, что переговорный процесс предполагает постоянный поиск компромиссов и является проявлением независимой позиции государства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос территорий, в частности Донбасса, остается одним из самых сложных в переговорах по завершению войны.

По его словам, Украина и США значительно приблизились к согласованию этого блока, однако окончательного решения еще нет.

Трамп также сообщил о существенном прогрессе в переговорах после встречи с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго и консультаций с европейскими лидерами и руководством НАТО.

