Президент США Дональд Трамп заявив, що і диктатор РФ Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський нібито готові до угоди щодо завершення війни в Україні.

Таку заяву він зробив під час виступу в Давосі 21 січня.

Що сказав Трамп про війну в Україні в Давосі

Дональд Трамп, коментуючи військові дії росіян проти України, заявив, що як президент він нібито успадкував безлад в цьому питанні.

Він вкотре повторив, що ця війна не мала починатися і нібито не почалася б, якби він був очільником США.

– Я дуже добре знаю Путіна, ми з ним обговорювали б Україну… він нічого не збирався робити… і тільки після того, як я пішов (з посади президента, – Ред.), я зміг уявити, що це станеться, – заявив Трамп.

Американський лідер наголосив, що війна в Україні – це “справжня різанина”, і тому він хоче це зупинити.

– Я мав розмову з президентом Путіним, і він хоче укласти угоду. Я мав розмову з президентом Зеленським, і думаю, він хоче укласти угоду. Я зустрінуся з ним сьогодні. Можливо, він зараз у залі. Але вони мають зупинити цю війну, бо занадто багато людей гине, безпідставно гине, надто багато душ втрачається, – сказав Трамп.

Президент України Володимир Зеленський заявив учора, що залишається в Києві для вирішення енергетичної кризи, спричиненої ударами Росії, і не збирається їхати до Давоса. Офіційно наразі невідомо, чи змінилися ці плани.

Однак за даними видання Axios, яке посилається на неназваного українського чиновника, завтра, 22 січня, у Давосі все ж відбудеться зустріч Зеленського з Трампом для обговорення мирного плану щодо України.

За даними журналістів, переговори мають пройти перед тим, як представники Білого дому Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушать до Москви на зустріч із Путіним.

