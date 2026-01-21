Франция обратилась с просьбой о проведении учений НАТО в Гренландии и готова внести в них свой вклад.

Об этом сообщила администрация президента Франции Эммануэля Макрона, пишет Reuters.

Предложение о проведении учений НАТО в Гренландии

Как заявили в администрации президента Франции, Париж готов содействовать проведению учений НАТО в Гренландии.

Выступая в Давосе 20 января, Макрон заявил, что Европу не удастся запугать. Это он сказал в ответ президенту США Дональду Трампу, который планирует ввести высокие тарифы, если Европа не позволит ему захватить Гренландию.

Лидеры НАТО предупредили, что стратегия Трампа в отношении Гренландии может перевернуть Организацию Североатлантического договора.

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января президент США Дональд Трамп исключил использование военной силы для захвата Гренландии.

Глава Белого дома признал, что США хотят взять остров под контроль, но отверг опасения, что военнослужащие США совершат нападение на своих союзников.

В то же время Трамп в очередной раз заявил, что якобы только Соединенные Штаты Америки могут защитить Гренландию, а не Дания или другая страна Европы.

