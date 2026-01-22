Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Россия остается главной военной угрозой для блока.

Россия как ключевая угроза НАТО: заявление Рютте

Несмотря на рост военных возможностей Китая, именно Россия остается основным врагом Североатлантического союза, уверен генсек. Агрессивные действия Москвы напрямую влияют на ситуацию с безопасностью в Европе и за ее пределами.

Рютте отдельно подчеркнул, что поддержка Украины в ее противостоянии российской агрессии является элементом коллективной безопасности блока. Речь идет, в частности, о военной помощи, включая авиационную поддержку и другие средства обороны.

Сейчас смотрят

Генеральный секретарь НАТО отметил, что успешная оборона Украины ослабляет военный потенциал РФ и снижает риски прямой угрозы для стран-членов НАТО.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о значительном прогрессе в мирном процессе и сообщил, что 22 января вечером отправляется в Москву.

По словам Уиткоффа, переговоры находятся на финальной стадии, а визит в Москву должен стать ключевым этапом дипломатических усилий США по урегулированию войны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.