Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що Росія залишається головною військовою загрозою для блоку.

Росія як ключова загроза НАТО: заява Рютте

Попри зростання військових можливостей Китаю, саме Росія залишається основним ворогом Північноатлантичного союзу, впевнений генсек. Агресивні дії Москви безпосередньо впливають на безпекову ситуацію в Європі та за її межами.

Рютте окремо наголосив, що підтримка України в її протистоянні російській агресії є елементом колективної безпеки блоку. Ідеться, зокрема, про військову допомогу, включно з авіаційною підтримкою та іншими засобами оборони.

Генеральний секретар НАТО зазначив, що успішна оборона України послаблює військовий потенціал РФ і знижує ризики прямої загрози для країн-членів НАТО.

Раніше спецпосланець президента США Стівен Віткофф заявив про значний прогрес у мирному процесі та повідомив, що 22 січня ввечері вирушає до Москви.

За його словами, переговори перебувають на фінальній стадії, а візит до Москви має стати ключовим етапом дипломатичних зусиль США щодо врегулювання війни.

