Российский диктатор Владимир Путин начал в Кремле переговоры с посланцами США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером по мирному плану, направленному на прекращение его войны против Украины.

Об этом пишет Bloomberg.

Переговоры Путина, Уиткоффа и Кушнера: что известно

— Очень рад вас видеть, — сказал Уиткофф, когда Путин пожал руки обоим посланникам, на видео, обнародованном в телеграм-канале Кремля.

По информации администрации президента РФ, в переговорах участвуют помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков и спецпредставитель Кирилл Дмитриев.

Также будет присутствовать Джош Груэнбаум, комиссар Федеральной службы закупок Генеральной службы администрации США.

Представители США и Украины заявляли, что достигли существенного прогресса по 20-пунктному плану прекращения полномасштабного вторжения России, которое длится почти четыре года и переросло в крупнейший военный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны.

В то же время Киев и Москва остаются в тупике по ключевым вопросам, в частности требованиям Путина установить контроль над территориями, принадлежащими Украине и находящимися под ее контролем.

Послы прибыли в Москву для встречи с Путиным через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп провел “хороший разговор” с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

— Посмотрим, чем все это закончится, — сказал Трамп журналистам после часовой встречи. Это действительно война, которая должна закончиться.

Уиткофф выразил оптимизм накануне поездки во время завтрака-панельной дискуссии по Украине в Давосе в четверг.

— Это самое важное дело, которым мы с Джаредом занимаемся, — сказал он. Я думаю, мы сможем довести его до конца.

Уиткофф, который в прошлом году шесть раз встречался с Путиным, сообщил, что после Москвы отправится в Объединенные Арабские Эмираты для участия в “рабочих группах” с российскими и украинскими чиновниками.

Путину представили проект мирного плана

По словам лиц, знакомых с ситуацией, в начале января Путин получил проект мирного плана через своего помощника Кирилла Дмитриева.

Документ был согласован с Украиной и европейскими партнерами. Его неформально передали в Москву для ознакомления, что позволило Путину подготовить замечания и предложить изменения накануне визита Уиткоффа и Кушнера.

В Кремле расценили это предложение как значительный шаг вперед, отметили источники. Однако, по их информации, остается много вопросов, важных для Москвы, которые либо отсутствовали, либо были сформулированы таким образом, который не устраивал РФ.

