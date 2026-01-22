Команды Украины, России и США проведут трехстороннюю встречу в Объединенных Арабских Эмиратах в пятницу и субботу, 23 и 24 января соответственно.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Зеленский о встрече Украины, РФ и США в ОАЭ

По словам главы государства, в пятницу и субботу делегации Украины, России и США проведут встречу в ОАЭ.

Как объяснил Зеленский, американская команда отправится сегодня в Москву.

– Они ждали нашей встречи с президентом Трампом. Сейчас они поедут. И моя команда встретится с американской командой. Я думаю, что это будет первая трехсторонняя встреча в Эмиратах. Я думаю, что это будет завтра и послезавтра, – сказал он.

Как утверждает президент, это будет встреча, которая продлится два дня в Объединенных Арабских Эмиратах.

Во время выступления в Давосе Зеленский назвал, сколько военнослужащих теряет Россия ежемесячно во время полномасштабной войны против Украины.

