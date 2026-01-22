Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу между представителями Украины, США и РФ в ОАЭ
- Владимир Зеленский сообщил, что 23 и 24 января в ОАЭ состоится первая трехсторонняя встреча команд Украины, США и России.
- По словам президента, эти переговоры станут продолжением его диалога с президентом США Дональдом Трампом в Давосе и визита американской делегации в Москву.
Команды Украины, России и США проведут трехстороннюю встречу в Объединенных Арабских Эмиратах в пятницу и субботу, 23 и 24 января соответственно.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Зеленский о встрече Украины, РФ и США в ОАЭ
По словам главы государства, в пятницу и субботу делегации Украины, России и США проведут встречу в ОАЭ.
Как объяснил Зеленский, американская команда отправится сегодня в Москву.
– Они ждали нашей встречи с президентом Трампом. Сейчас они поедут. И моя команда встретится с американской командой. Я думаю, что это будет первая трехсторонняя встреча в Эмиратах. Я думаю, что это будет завтра и послезавтра, – сказал он.
Как утверждает президент, это будет встреча, которая продлится два дня в Объединенных Арабских Эмиратах.
