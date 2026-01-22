Російський диктатор Володимир Путін розпочав у Кремлі переговори з посланцями США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером щодо мирного плану, спрямованого на припинення його війни проти України.

Про це пише Bloomberg.

Переговори Путіна, ВІткоффа і Кушнера: що відомо

– Дуже радий вас бачити, – сказав Віткофф, коли Путін потиснув руки обом посланцям, на відео, оприлюдненому в телеграм-каналі Кремля.

За інформацією адміністрації президента РФ, у переговорах беруть участь помічник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков і спецпредставник Кирило Дмитрієв.

Також буде присутній Джош Груенбаум, комісар Федеральної служби закупівель Генеральної служби адміністрації США.

Представники США та України заявляли, що досягли суттєвого прогресу щодо 20-пунктного плану припинення повномасштабного вторгнення Росії, яке триває майже чотири роки та переросло в найбільший воєнний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни.

Водночас Київ і Москва залишаються в глухому куті щодо ключових питань, зокрема вимог Путіна встановити контроль над територіями, які належать Україні та перебувають під її контролем.

Посланці прибули до Москви для зустрічі з Путіним через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп провів “хорошу розмову” з українським лідером Володимиром Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

– Побачимо, чим усе це завершиться, – сказав Трамп журналістам після годинної зустрічі. Це справді війна, яка має закінчитися.

Віткофф висловив оптимізм напередодні поїздки під час сніданкової панельної дискусії щодо України в Давосі в четвер.

– Це найважливіша справа, якою ми з Джаредом займаємося, – сказав він. Я думаю, ми зможемо довести її до кінця.

Віткофф, який торік шість разів зустрічався з Путіним, повідомив, що після Москви вирушить до Об’єднаних Арабських Еміратів для участі в “робочих групах” із російськими та українськими посадовцями.

Путіну надали проєкт мирного плану

За словами осіб, обізнаних із ситуацією, на початку січня Путін отримав проєкт мирного плану через свого помічника Кирила Дмитрієва.

Документ був узгоджений з Україною та європейськими партнерами. Його неформально передали до Москви для ознайомлення, що дозволило Путіну підготувати зауваження та запропонувати зміни напередодні візиту Віткоффа і Кушнера.

У Кремлі розцінили цю пропозицію як значний крок уперед, зазначили джерела. Проте, за їх інформацією, залишається багато питань, важливих для Москви, які або були відсутні, або сформульовані в спосіб, який не влаштовував РФ.

