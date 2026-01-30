Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в переговорах по завершению войны в Украине в настоящее время наблюдается значительный прогресс.

Об этом Дональд Трамп сообщил во время общения с журналистами в Белом доме.

Трамп о переговорах по завершению войны в Украине

Комментируя переговорный процесс, Трамп отметил, что положительная динамика наблюдается во время переговоров, которые проходят в Абу-Даби.

Сейчас смотрят

— Я думаю, что там достигается значительный прогресс, — заявил президент США.

Отдельно он упомянул так называемое “энергетическое перемирие” между Украиной и Россией.

По словам Трампа, он высоко оценивает временное отсутствие атак РФ на украинскую энергетическую инфраструктуру, которое наблюдается в течение нескольких часов.

Президент США пояснил, что обращался к Владимиру Путину с просьбой прекратить обстрелы из-за чрезвычайно низких температур в Украине.

— Мы попросили президента Путина, могли бы они прекратить обстрелы на неделю, и он согласился на это. Мы очень это ценим, — подчеркнул Трамп.

Он также добавил, что очередной раунд переговоров по урегулированию войны запланирован на 1 февраля в Абу-Даби.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, в переговорах примут участие только делегации Украины и России.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что лично обращался к Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и другим украинским городам в течение недели.

По словам президента США, российский лидер якобы согласился на это, хотя официальных комментариев со стороны РФ не поступало.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.