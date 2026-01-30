Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що в переговорах щодо завершення війни в Україні наразі спостерігається значний прогрес.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі.

Трамп про переговори щодо завершення війни в Україні

— Я думаю, що там досягається значний прогрес, — заявив президент США.

Окремо він згадав так зване енергетичне перемир’я між Україною та Росією. За словами Трампа, він високо оцінює “тимчасову відсутність атак РФ на українську енергетичну інфраструктуру, яка спостерігається протягом кількох годин”.

Президент США пояснив, що звертався до Володимира Путіна з проханням припинити обстріли через надзвичайно низькі температури в Україні.

— Ми попросили президента Путіна, чи могли б вони припинити обстріли на тиждень, і він погодився на це. Ми дуже це цінуємо, — наголосив Трамп.

Він також додав, що черговий раунд переговорів щодо врегулювання війни запланований на 1 лютого в Абу-Дабі.

За словами держсекретаря США Марко Рубіо, участь у перемовинах братимуть лише делегації України та Росії.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що особисто звертався до Володимира Путіна з проханням не завдавати ударів по Києву та інших українських містах протягом тижня.

За словами президента США, російський лідер начебто погодився на це, хоча офіційних коментарів з боку РФ не надходило.

