Американский президент Дональд Трамп заявил, что попросил кремлевского диктатора Владимира Путина не наносить удары по Киеву и другим украинским городам в течение недели, и Путин якобы согласился.

Об этом Трамп заявил во время заседания с членами администрации, сообщает Deutsche Welle.

Призыв к Путину не атаковать

Российская армия регулярно наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, особенно во время холодных зим.

– Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели, и он согласился на это, – сказал Трамп во время заседания, объяснив свою просьбу чрезвычайной холодной погодой.

В России не прокомментировали прекращение атак, а из заявления Трампа не ясно, о каких городах идет речь.

— Многие люди говорили: Это бесполезный звонок. Ты этого не получишь. А он это сделал. И мы очень рады, что они это сделали, — сказал Трамп.

По данным Укргидрометцентра, с завтрашнего дня после потепления температура воздуха снова будет опускаться, а со 2 февраля ночью ожидаются сильные морозы до -27°C, а местами и до -30°C. Такие температуры будут держаться в течение четырех дней.

По последним данным мэра Киева Виталия Кличко, в столице без тепла сейчас 454 жилых дома. Большинство из них — на Троещине. Сегодня в этом районе подключили к отоплению более 100 домов.

Напомним, с полуночи 29 января в Киеве начали действовать индивидуальные графики включений света, которые можно проверить по каждому дому отдельно. Предыдущие графики отключений и очереди в столице не применяются.

Источник : Deutsche Welle

