В Кремле продолжают рассматривать заключенных как один из ключевых ресурсов для войны против Украины.

Об этом говорится в сообщении внешней разведки на фоне решений российских властей по амнистии.

Кремль отказывается от гражданской амнистии

На прошлой неделе Государственная дума РФ в течение одного дня отклонила сразу восемь законопроектов об амнистии, представленных в течение 2020-2025 годов.

Сейчас смотрят

Среди них была и инициатива “широкой амнистии”, которая касалась ветеранов, женщин с детьми, людей с инвалидностью, участников протестов и лиц, осужденных за сотрудничество с «нежелательными» иностранными НКО.

В то же время, депутаты отказали в амнистии журналистам, оппозиционно настроенным гражданам, женщинам и вдовам участников “СВО”, а также предпринимателям.

Последняя масштабная амнистия в России прошла еще в 2015 году. Десятилетний перерыв беспрецедентен за все время действия российской конституции.

В пояснительной записке профильного комитета Госдумы отмечается, что институт амнистии якобы “потерял актуальность из-за гуманизации” уголовного законодательства.

– На самом деле речь идет о выборочном освобождении от ответственности мобилизованных и контрактников и ограниченных послаблениях для беременных и матерей детей до 14 лет. Посыл прозрачный: единственный реальный путь к свободе – участие в войне, отметили в разведке.

На этом фоне карательная система РФ продолжает практику отправки на фронт лиц, осужденных за тяжкие преступления. После возвращения в гражданскую жизнь часть из них снова совершает насильственные действия.

По официальным данным, с 2022 года российские суды признали виновными более 8 тысяч участников “СВО”, из которых около 900 проходили по делам о насильственных преступлениях.

По меньшей мере, 423 человека погибли от действий таких “ветеранов”, что является прямым следствием политики, подменяющей правосудие войной.

Напомним, по данным британской разведки, Россия в 2025 году потеряла около 415 тыс. военных.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.