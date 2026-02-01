У Кремлі продовжують розглядати ув’язнених як один із ключових ресурсів для ведення війни проти України.

Про це йдеться в повідомленні зовнішньої розвідки на тлі рішень російської влади щодо амністій.

Кремль відмовляється від цивільної амністії

Минулого тижня Державна дума РФ протягом одного дня відхилила одразу вісім законопроєктів про амністію, поданих упродовж 2020–2025 років.

Серед них була й ініціатива так званої “широкої амністії”, яка стосувалася ветеранів, жінок із дітьми, людей з інвалідністю, учасників протестів та осіб, засуджених за співпрацю з “небажаними” іноземними НКО – тобто не для найнебезпечніших злочинців.

Водночас депутати відмовили в амністії журналістам, опозиційно налаштованим громадянам, жінкам і вдовам учасників “СВО”, а також підприємцям.

Остання масштабна амністія в Росії відбулася ще у 2015 році. Десятирічна перерва є безпрецедентною за весь час дії російської конституції.

У пояснювальній записці профільного комітету Держдуми зазначається, що інститут амністії нібито “втратив актуальніст через гуманізацію” кримінального законодавства.

– Насправді йдеться про вибіркове звільнення від відповідальності мобілізованих і контрактників та обмежені послаблення для вагітних і матерів дітей до 14 років. Посил прозорий: єдиний реальний шлях до свободи – участь у війні, зазначили у розвідці.

На цьому фоні каральна система РФ продовжує практику відправлення на фронт осіб, засуджених за тяжкі злочини. Після повернення до цивільного життя частина з них знову вчиняє насильницькі дії.

За офіційними даними, з 2022 року російські суди визнали винними понад 8 тисяч учасників “СВО”, з яких майже 900 проходили у справах про насильницькі злочини.

Щонайменше 423 людини загинули від дій таких “ветеранів”, що є прямим наслідком політики, яка підміняє правосуддя війною.

