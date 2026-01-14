Росія у 2025 році втратила близько 415 тис. військових – британська розвідка
- Показник втрат РФ за 2025 рік поступається лише позаминулому року - саме тоді було вбито та поранено рекордну кількість російських військових.
- Зростання показнику російських втрат зафіксовано у грудні минулого року і очікується, що тенденція до зростання продовжиться і у січні цього року.
- Водночас, як зазначає британська розвідка, зростання втрат триватиме через подальші піхотні атаки на кількох напрямках.
У 2025 році Росія втратила близько 415 тисяч військових убитими та пораненими, свідчать дані британської розвідки.
Втрати армії РФ у 2025 році
Цифри, які оприлюднило Міноборони Великої Британії, свідчать про різке зростання людських втрат на тлі активних наступів російської армії наприкінці 2025 року.
У звіті британської розвідки зазначається, що у 2025 році РФ втратила близько 415 тисяч військових убитими та пораненими. Це другий найгірший показник за весь час повномасштабної війни, поступається лише 2024 року, коли втрати сягнули 430 тисяч осіб.
У 2025 році Кремль продовжив тактику виснажливих піхотних атак із мінімальним збереженням особового складу, що призвело до нового різкого зростання кількості загиблих і поранених.
У цілому з лютого 2022 року загальні втрати Росії оцінюються приблизно у 1 млн 213 тисяч осіб — це загиблі та поранені.
Окремо британські аналітики звертають увагу на динаміку наприкінці року.
У грудні 2025 року середньодобові втрати російської армії зросли до 1130 військових, що більше, ніж у листопаді (1030 осіб). Це стало четвертим місяцем поспіль зі зростанням цього показника.
Водночас у звіті пишуть, що період з серпня по грудень 2025 року демонстрував найнижчі середньодобові втрати з квітня 2024 року, проте наприкінці року тенденція різко змінилася.
– Рівень втрат росіян знову зріс через активне просування уздовж лінії фронту, – зазначають аналітики британської розвідки.
Британські розвідники прогнозують, що втрати Росії у січні 2026 року можуть зрости.
– Ми очікуємо подальше збільшення втрат у січні 2026 року через продовження піхотних атак на кількох напрямках, – йдеться у звіті.
Аналітики зауважують, що рівень втрат безпосередньо впливає на здатність Росії підтримувати темпи наступу та змінює її тактичні рішення на фронті.