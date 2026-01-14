У 2025 році Росія втратила близько 415 тисяч військових убитими та пораненими, свідчать дані британської розвідки.

Втрати армії РФ у 2025 році

Цифри, які оприлюднило Міноборони Великої Британії, свідчать про різке зростання людських втрат на тлі активних наступів російської армії наприкінці 2025 року.

У звіті британської розвідки зазначається, що у 2025 році РФ втратила близько 415 тисяч військових убитими та пораненими. Це другий найгірший показник за весь час повномасштабної війни, поступається лише 2024 року, коли втрати сягнули 430 тисяч осіб.

У 2025 році Кремль продовжив тактику виснажливих піхотних атак із мінімальним збереженням особового складу, що призвело до нового різкого зростання кількості загиблих і поранених.

У цілому з лютого 2022 року загальні втрати Росії оцінюються приблизно у 1 млн 213 тисяч осіб — це загиблі та поранені.

Окремо британські аналітики звертають увагу на динаміку наприкінці року.

У грудні 2025 року середньодобові втрати російської армії зросли до 1130 військових, що більше, ніж у листопаді (1030 осіб). Це стало четвертим місяцем поспіль зі зростанням цього показника.

Водночас у звіті пишуть, що період з серпня по грудень 2025 року демонстрував найнижчі середньодобові втрати з квітня 2024 року, проте наприкінці року тенденція різко змінилася.

– Рівень втрат росіян знову зріс через активне просування уздовж лінії фронту, – зазначають аналітики британської розвідки.

Британські розвідники прогнозують, що втрати Росії у січні 2026 року можуть зрости.

– Ми очікуємо подальше збільшення втрат у січні 2026 року через продовження піхотних атак на кількох напрямках, – йдеться у звіті.

Аналітики зауважують, що рівень втрат безпосередньо впливає на здатність Росії підтримувати темпи наступу та змінює її тактичні рішення на фронті.