Имя министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова упоминается по меньшей мере 142 раза в материалах по делу сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

Об этом сообщает российское издание Explainer.

Упоминания о Лаврове в файлах Эпштейна

Как отмечается, фамилия Лаврова упоминается в переписке Эпштейна с бывшим министром иностранных дел Словакии Миро Лайчаком 8 октября 2018 года.

В частности, в переписке обсуждались “красивые девушки” из Молдовы и то, какие из них “должны достаться Миро”. Там же якобы Эпштейн рассказал, что получил подарок от российского дипломата Виталия Чуркина, а также его фотографию с Лавровым.

Как стало известно из переписки за 2016 год, тогдашний представитель России при ООН Чуркин переписывался с Эпштейном и просил помочь его сыну с трудоустройством в США.

Однако Эпштейн подчеркивал, что его помощь должна оставаться конфиденциальной. В то же время Чуркин называл миллиардера “замечательным учителем”.

Кроме этого, Лавров упоминается во внутренних сводках Эпштейна, которые готовили его помощники. В частности, речь идет о встрече главы российского МИД и тогдашнего государственного секретаря США Джона Керри.

В материале говорится, что Эпштейн внимательно следил за переговорами по Сирии, которые тогда были центральной темой в контактах Керри и Лаврова.

Дело сексуального преступника Джеффри Эпштейна

18 ноября 2025 года Палата представителей американского Конгресса подавляющим большинством голосов проголосовала за обнародование материалов по делу осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна.

Тогда соответствующий законопроект направили в Сенат США. Уже 20 ноября американский президент Дональд Трамп подписал закон.

А 20 декабря Министерство юстиции США обнародовало часть документов, связанных с делом Эпштейна.

