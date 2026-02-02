В мире вновь разгорелась волна обсуждений дела Джеффри Эпштейна, покойного финансиста и осужденного сексуального преступника.

Один из самых громких сексуальных скандалов набрал обороты после того, как в пятницу, 30 января, Министерство юстиции США обнародовало миллионы новых файлов, связанных с делом Эпштейна. В частности, доступными стали 3 млн страниц, 180 тыс. изображений и 2 тыс. видео.

Файлы содержат подробную информацию о пребывании Джеффри Эпштейна в тюрьме, его психологические отчеты, обстоятельства смерти, расследование в отношении Гислен Максвелл — сообщницы финансиста, осужденной за торговлю несовершеннолетними, а также переписку с мировыми политиками и знаменитостями.

Подробнее о файлах Джеффри Эпштейна, кто в них фигурирует и что упоминается о президенте США Дональде Трампе — читайте далее в материале.

Связи Эпштейна с британской элитой

В документах содержится переписка финансиста с “герцогом”, вероятно, принцем Эндрю, младшим братом короля Великобритании Чарльза III. Как известно, из-за связей с Эпштейном Эндрю лишили всех титулов и привилегий.

В письмах обсуждается ужин в Букингемском дворце, где было “много приватности”. Одно из сообщений от Эпштейна содержит предложение познакомить “герцога” с 26-летней россиянкой. Также в файле есть фотография, на которой, судя по всему, бывший принц стоит на коленях над женщиной, лежащей на полу.

В файлах Эпштейна появились тревожные фотографии, на которых, по всей видимости, Эндрю стоит на четвереньках над женщиной, растянувшейся на полу. https://t.co/wIEiulHlG6 pic.twitter.com/I38cRPsWCq — Daily Mail (@DailyMail) 31 января 2026 г.

В письмах неоднократно упоминается и бывшая жена Эндрю Сара Фергюсон. Женщина называла финансиста своим “дорогим и особенным другом”, “легендой”, говорила, что “гордится” им, обсуждала идеи для своей компании Mother’s Army, планировала встречу в Палм-Бич, выражала ему благодарность и просила финансовой помощи.

Дочери Фергюсон, принцессы Беатрис и Евгения, также фигурируют в письмах, в частности, в контексте светских мероприятий, встреч и поездок.

Политики и предприниматели в файлах Эпштейна

В файлах Эпштейна есть сотни упоминаний о Ричарде Брэнсоне, британском предпринимателе, миллиардере, основателе Virgin Group. В переписке 2013 года он писал финансисту: Было очень приятно тебя видеть. Всегда рад встретиться, когда будешь рядом — главное, приведи свой гарем!

В Virgin Group пояснили, что под словом “гарем” подразумевались трое совершеннолетних членов команды Эпштейна, а контакты Брэнсона с ним ограничивались несколькими деловыми мероприятиями более 12 лет назад, в частности благотворительным теннисным матчем.

В файлах фигурирует советник премьер-министра Словакии Роберта Фицо Мирослав Лайчак. Он подал в отставку после обнародования сообщений между ним и Эпштейном, где они в 2018 году в непринужденной форме обсуждали женщин и будущую встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

После того, как Эпштейн прислал фото, которое не отображается в файлах, Лайчак ответил: Почему бы тебе не пригласить меня на эти игры? Я бы взял девушку “М”.

Политик сначала отрицал, что обсуждал с Эпштейном женщин. Позже он заявил, что решил уйти в отставку, чтобы не навредить политической карьере премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Переписка 2012–2013 годов показывает, что американский предприниматель Илон Маск обсуждал возможную поездку на остров Эпштейна и вечеринки.

— В какой день/ночь на вашем острове будет самая безумная вечеринка? — интересовался Маск в 2012 году, отмечая, что ему нужно “отдохнуть и расслабиться”.

В то же время в документах нет никаких доказательств того, что Маск все-таки посещал остров финансиста.

В файлах Эпштейна содержатся письма от 18 июля 2013 года с утверждениями о том, что один из основателей Microsoft Билл Гейтс якобы заразился венерической болезнью от “русских девушек”. Представители предпринимателя назвали эти заявления “абсолютно абсурдными и полностью ложными”, а также добавили: — Единственное, что демонстрируют эти документы, – это разочарование Эпштейна тем, что у него не было постоянных отношений с Гейтсом, и то, как далеко он готов зайти, чтобы заманить в ловушку и опозорить. Согласно банковским выпискам, опубликованным в файлах, Эпштейн перевел $75 тыс. на счета, связанные с экс-послом Великобритании в США Питером Мандельсоном. Мандельсон заявил, что не имеет никаких записей или воспоминаний о получении средств и не знает, являются ли эти документы подлинными. В другой серии электронных писем он просит разрешить ему остановиться в одной из недвижимостей Эпштейна. После обнародования файлов Питер Мандельсон подал в отставку из Лейбористской партии, чтобы не создавать ей дополнительных проблем на фоне новых разоблачений по делу Эпштейна. Он также неоднократно заявлял, что сожалеет о своей прошлой дружбе с финансистом. Дональд Трамп в файлах Эпштейна Президент США упоминается более 38 тыс. раз в 5 300 файлах, опубликованных по делу Эпштейна. В то же время данные о нарушениях с его стороны там отсутствуют. Трамп дружил с финансистом, но утверждает, что их отношения испортились много лет назад, и отрицает какую-либо осведомленность о его сексуальных преступлениях. Среди новых документов есть список, составленный ФБР в прошлом году, с обвинениями против Трампа, отправленными через Национальный центр угроз. Многие из них, по данным следствия, основаны на неподтвержденных сведениях и не имеют доказательств. Список включает многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые против Трампа, Эпштейна и других известных личностей. Трамп постоянно отрицал любую вину в связи с Эпштейном, и ни одна из жертв финансиста не обвиняла его в преступлениях. На вопрос о последних обвинениях, как Белый дом, так и Министерство юстиции сослались на пресс-релиз, сопровождающий новую партию файлов: — Некоторые документы содержат недостоверные и сенсационные обвинения против президента Трампа, которые были поданы в ФБР непосредственно перед выборами 2020 года. Эти утверждения необоснованны и ложны, и если бы в них была хоть капля достоверности, они уже были бы использованы против президента.

Связи Эпштейна с РФ В файлах Эпштейна содержится 1 056 документов с упоминаниями российского диктатора Владимира Путина, а Москва фигурирует там более 9 000 раз. Это усиливает опасения, что финансист мог действовать в интересах российских спецслужб и работал под их кураторством. Это, в частности, может объяснять огромные финансовые ресурсы, которыми оперировал Эпштейн. Как пишет Telegraph, финансист попал в мир шпионажа из-за деловых связей с медиамагнатом Робертом Максвеллом — отцом Гилэйн Максвелл, которая помогала ему в преступлениях и сейчас отбывает 20-летний срок. Эксперты предполагают, что Эпштейн мог заниматься сбором компромата на влиятельных бизнесменов, политиков, медиамагнатов и государственных деятелей, заманивая их в сексуальные отношения с женщинами и используя это для дальнейшего шантажа. Читайте также Трамп раскритиковал Грэмми и пригрозил судом ведущему Тревору Ноа

