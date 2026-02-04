Российские космические аппараты Луч-1 и Луч-2 могли перехватить сигналы как минимум десятка ключевых европейских спутников.

Это не только ставит под угрозу конфиденциальную информацию, передаваемую спутниками, но и может позволить Москве манипулировать их траекториями или даже сбить их.

Что известно о разведке РФ в космосе

В течение последних трех лет космические аппараты РФ начали более интенсивно следить за европейскими спутниками. Военные и гражданские космические органы Запада отслеживали деятельность Луч-1 и Луч-2 — двух российских объектов, которые неоднократно совершали подозрительные маневры на орбите.

Оба аппарата совершали рискованные сближения с некоторыми из важнейших геостационарных спутников Европы и могли задерживаться вблизи неделями. С момента запуска в 2023 году Луч-2 приблизился к 17 европейским спутникам.

Российские Луч-1 и Луч-2 подозреваются в “осуществлении разведывательных операций”, сообщил генерал-майор Михаэль Траут, глава космического командования немецких Вооруженных сил.

Высокопоставленный европейский разведчик заявил, что аппараты Луч почти наверняка предназначены для того, чтобы размещаться в узком конусе лучей данных, передаваемых с наземных станций на спутники.

Он выразил обеспокоенность тем, что конфиденциальная информация, в частности данные управления европейскими спутниками, не шифруется, поскольку многие из них были запущены много лет назад без современных бортовых компьютеров или средств шифрования. Это делает их уязвимыми для будущих вмешательств или даже уничтожения, если вражеские силы запишут их данные управления.

Европейские спутники, к которым приближаются Луч-1 и Луч-2, используются преимущественно в гражданских целях, таких как спутниковое телевидение, но также передают конфиденциальную правительственную и некоторую военную информацию.

Российские аппараты вряд ли способны заглушать или уничтожать спутники самостоятельно, однако они, вероятно, предоставили РФ большие объемы данных о том, как можно нарушить работу таких систем как с земли, так и с орбиты.

Генерал-майор Траут предположил, что спутники Луч перехватили “командный канал” спутников, к которым приближались. С такими данными РФ могла бы имитировать действия наземных операторов, передавая спутникам ложные команды, чтобы манипулировать их движениями в космосе.

Информация, собранная Луч-1 и Луч-2, также может быть использована Россией для целенаправленных наземных операций по глушению или хакерских атак. В настоящее время Луч-2 находится вблизи Intelsat 39, крупного геостационарного спутника, обслуживающего Европу и Африку.

Источник : Financial Times

