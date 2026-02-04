Російські космічні апарати Луч-1 і Луч-2 могли перехопити сигнали щонайменше десятка ключових європейських супутників.

Це не лише ставить під загрозу конфіденційну інформацію, що передається супутниками, а й може дозволити Москві маніпулювати їхніми траєкторіями або навіть збити їх.

Що відомо про розвідку РФ в космосі

Протягом останніх трьох років космічні апарати РФ почали інтенсивніше стежити за європейськими супутниками. Військові та цивільні космічні органи Заходу відстежували діяльність Луч-1 і Луч-2 — двох російських об’єктів, які неодноразово здійснювали підозрілі маневри на орбіті.

Зараз дивляться

Обидва апарати здійснювали ризиковані зближення з деякими з найважливіших геостаціонарних супутників Європи і могли затримуватися поблизу тижнями. З моменту запуску в 2023 році Луч-2 наблизився до 17 європейських супутників.

Російські Луч-1 і Луч-2 підозрюються у “здійсненні розвідувальних операцій”, повідомив генерал-майор Міхаель Траут, глава космічного командування німецьких Збройних сил.

Високопоставлений європейський розвідник заявив, що апарати Луч майже напевно призначені для того, щоб розміщуватися у вузькому конусі променів даних, що передаються з наземних станцій на супутники.

Він висловив занепокоєння тим, що конфіденційна інформація, зокрема дані управління європейськими супутниками, не шифрується, оскільки багато з них були запущені багато років тому без сучасних бортових комп’ютерів або засобів шифрування. Це робить їх вразливими до майбутніх втручань або навіть знищення, якщо ворожі сили запишуть їхні дані управління.

Європейські супутники, до яких наближаються Луч-1 і Луч-2, використовуються переважно в цивільних цілях, як-от супутникове телебачення, але також передають конфіденційну урядову та деяку військову інформацію.

Російські апарати навряд чи мають здатність заглушати або знищувати супутники самостійно, однак вони, ймовірно, надали РФ великі обсяги даних про те, як можна порушити роботу таких систем як з землі, так і з орбіти.

Генерал-майор Траут припустив, що супутники Луч перехопили “командний канал” супутників, до яких наближалися. З такими даними РФ могла б імітувати дії наземних операторів, передаючи супутникам помилкові команди, щоб маніпулювати їхніми рухами у космосі.

Інформація, зібрана Луч-1 і Луч-2, також може бути використана Росією для цілеспрямованих наземних операцій з глушіння або хакерських атак. Наразі Луч-2 перебуває поблизу Intelsat 39, великого геостаціонарного супутника, який обслуговує Європу та Африку.

Джерело : Financial Times

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.