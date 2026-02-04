Первый день переговоров в Абу-Даби закончился, продолжение завтра
- Украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым завершила первый день переговоров о мире в Абу-Даби.
- Продолжение переговоров запланировано на завтра, 5 февраля.
- Стороны планируют обсудить гарантии безопасности, пакет восстановления и военно-политические вопросы.
Украинская делегация завершила переговоры по мирным инициативам, которые состоялись в среду в Абу-Даби (ОАЭ).
Об этом сообщила пресс-секретарь секретаря СНБО Рустема Умерова Диана Давитян.
Первый день переговоров в Абу-Даби завершился
— На сегодня переговоры закончились. Официальное заявление от Рустема будет чуть позже, — сообщила Давитян журналистам в среду, 4 февраля.
На вопрос о возможном продолжении переговоров в четверг она ответила: Планируется, что да.
Украинскую сторону на переговорах возглавляет Рустем Умеров. В состав делегации входят руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, народный депутат Давид Арахамия, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и советник Офиса президента Александр Бевз.
Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что после завершения переговоров в Абу-Даби украинская делегация выйдет с ним на связь.
— Мы договорились с нашей командой, я буду на связи, они со мной свяжутся, услышим, что они привезли, на что они готовы, на какие компромиссы готова российская сторона, не только должны быть сигналы по Украине. Я думаю, что наша группа знает, что нужно искать диалог, но сдаваться никто не собирается, — сказал Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве.
Двусторонние переговоры между Украиной и США и трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России запланированы на 4-5 февраля в Абу-Даби.
По словам Рустема Умерова, работа в ОАЭ будет состоять из двух частей, в частности предусмотрена отдельная встреча с американской стороной.
США на переговорах представляют Стивен Виткофф, Джаред Кушнер и генерал Дэниел Дрисколл.
Стороны планируют обсудить подписание гарантий безопасности и prosperity package (пакет восстановления) и ряд двусторонних вопросов.
Также запланирована трехсторонняя встреча – делегаций Украины, США и России.
Рустем Умеров говорил, что российская сторона также будет иметь мандат на обсуждение военно-политических вопросов.