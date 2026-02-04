Украинская делегация завершила переговоры по мирным инициативам, которые состоялись в среду в Абу-Даби (ОАЭ).

Об этом сообщила пресс-секретарь секретаря СНБО Рустема Умерова Диана Давитян.

Первый день переговоров в Абу-Даби завершился

— На сегодня переговоры закончились. Официальное заявление от Рустема будет чуть позже, — сообщила Давитян журналистам в среду, 4 февраля.

На вопрос о возможном продолжении переговоров в четверг она ответила: Планируется, что да.

Украинскую сторону на переговорах возглавляет Рустем Умеров. В состав делегации входят руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, народный депутат Давид Арахамия, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и советник Офиса президента Александр Бевз.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что после завершения переговоров в Абу-Даби украинская делегация выйдет с ним на связь.

— Мы договорились с нашей командой, я буду на связи, они со мной свяжутся, услышим, что они привезли, на что они готовы, на какие компромиссы готова российская сторона, не только должны быть сигналы по Украине. Я думаю, что наша группа знает, что нужно искать диалог, но сдаваться никто не собирается, — сказал Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве.

Двусторонние переговоры между Украиной и США и трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России запланированы на 4-5 февраля в Абу-Даби.

По словам Рустема Умерова, работа в ОАЭ будет состоять из двух частей, в частности предусмотрена отдельная встреча с американской стороной.

США на переговорах представляют Стивен Виткофф, Джаред Кушнер и генерал Дэниел Дрисколл.

Стороны планируют обсудить подписание гарантий безопасности и prosperity package (пакет восстановления) и ряд двусторонних вопросов.

Также запланирована трехсторонняя встреча – делегаций Украины, США и России.

Рустем Умеров говорил, что российская сторона также будет иметь мандат на обсуждение военно-политических вопросов.

