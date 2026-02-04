В Абу-Даби стартовал новый этап трехсторонних переговоров – Умеров
В Абу-Даби стартовал новый этап переговоров в трехстороннем формате между Украиной, США и Россией.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Трехсторонние переговоры в Абу-Даби: что известно
Рустем Умеров уточнил, что после этого этапа трехсторонних переговоров в Абу-Даби ожидается работа в отдельных группах по направлениям.
В дальнейшем запланирована повторная совместная синхронизация позиций.
– Работаем в рамках четких директив президента Владимира Зеленского для достижения достойного и длительного мира. О ходе каждого этапа переговоров информируем главу государства, – подытожил Умеров.
Напомним, Рустем Умеров возглавляет делегацию Украины на трехсторонних переговорах в Абу-Даби.
Также в состав делегации входят руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и его первый заместитель Сергей Кислица, народный депутат Давид Арахамия, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, советник Офиса президента Украины Александр Бевз.
Ожидается, что переговоры будут двусторонними – между Украиной и США, и трехсторонними – между Украиной, США и Россией.
Они состоятся с 4 по 5 февраля.
Американскую сторону на переговорах будут представлять Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Среди вопросов к обсуждению – подписание гарантий безопасности и prosperity package.