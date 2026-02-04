В Абу-Даби стартовал новый этап переговоров в трехстороннем формате между Украиной, США и Россией.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби: что известно

Рустем Умеров уточнил, что после этого этапа трехсторонних переговоров в Абу-Даби ожидается работа в отдельных группах по направлениям.

В дальнейшем запланирована повторная совместная синхронизация позиций.

– Работаем в рамках четких директив президента Владимира Зеленского для достижения достойного и длительного мира. О ходе каждого этапа переговоров информируем главу государства, – подытожил Умеров.

Напомним, Рустем Умеров возглавляет делегацию Украины на трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

Также в состав делегации входят руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и его первый заместитель Сергей Кислица, народный депутат Давид Арахамия, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, советник Офиса президента Украины Александр Бевз.

Ожидается, что переговоры будут двусторонними – между Украиной и США, и трехсторонними – между Украиной, США и Россией.

Они состоятся с 4 по 5 февраля.

Американскую сторону на переговорах будут представлять Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Среди вопросов к обсуждению – подписание гарантий безопасности и prosperity package.

