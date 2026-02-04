США заявили Ирану, что не согласятся на изменение места и формата переговоров, запланированных на пятницу, сообщили два американских чиновника Axios.

США отказали Ирану в изменении места и формата переговоров

Изначально встреча должна была состояться в Стамбуле с двусторонним обсуждением ядерных вопросов и многосторонним участием других стран Ближнего Востока в качестве наблюдателей.

Иранская сторона во вторник предложила перенести переговоры в Оман и ограничить их только ядерными темами, исключив другие вопросы, такие как ракетная программа и региональные конфликты.

США рассмотрели этот запрос, но в среду его отклонили. По словам американских чиновников, позиция Вашингтона была четкой: либо переговоры проходят в первоначальном формате, либо не состоятся вовсе.

Если Иран согласится вернуться к первоначальному формату, переговоры могут пройти на этой или следующей неделе. Чиновники подчеркнули, что целью США является быстрое достижение реального соглашения, в противном случае будут рассматриваться другие варианты, включая военные.

Перед переговорами спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и группой оборонных чиновников, чтобы согласовать позиции по Ирану. По словам израильских источников, Уиткофф был проинформирован о последних разведывательных данных и подчеркнул, что Ирану нельзя доверять.

Ожидается, что Уиткофф и советник Трампа Джаред Кушнер в четверг отправятся в Катар для переговоров с премьер-министром по Ирану, после чего вернутся в Майами, а не сразу в Иран. Американские чиновники скептически оценивают шансы на успех переговоров, отмечая, что предыдущие действия Ирана затрудняют достижение соглашения.

Источник : Axios

