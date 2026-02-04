К пожизненному заключению приговорен Райан Рут, который пытался застрелить президента США Дональда Трампа на поле для гольфа во Флориде в 2024 году.

Покушение на Трампа: мужчина получил пожизненное заключение

Как пишет Associated Press, в зале суда в Форт-Пирсе был оглашен приговор мужчине, который совершил покушение на Дональда Трампа в 2024 году. Судья Кеннон назначила Руту пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение, а также дополнительные 7 лет по обвинению, связанному с оружием.

Райана Рута признали виновным по пяти пунктам, в частности за попытку убийства кандидата в президенты, использование огнестрельного оружия для совершения преступления и нападение на федерального офицера. Также ему вынесли приговор за незаконное владение оружием и использование оружия со стертым серийным номером.

Сейчас смотрят

— Ваш заговор с целью убийства был преднамеренным и злым. Вы не мирный человек. Вы не хороший человек, — обратилась судья к фигуранту во время судебного заседания.

Отмечается, что адвокат Рута, Мартин Л. Рот, пытался смягчить приговор, он просил для мужчины 27 лет тюремного заключения. Защитник аргументировал это тем, что преступник в “решающий момент решил не нажимать на спусковой крючок”.

Помощник прокурора США Джон Шипли подчеркнул, что демократия США не работает, когда отдельные лица берут на себя право устранять кандидатов. Сторона обвинения добавила, что Рут не выразил раскаяния.

Напомним, что ранее следствие установило, что Рут в течение нескольких недель планировал убийство Трампа. 15 сентября 2024 года он направил винтовку через кусты, когда Трамп играл в гольф в Вест-Палм-Бич.

Агент Секретной службы заметил Рута и открыл огонь первым. Рут исчез, не сделав ни одного выстрела. Его позже задержали.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.