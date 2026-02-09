В каких странах ЕС самые высокие налоги и социальные взносы: где платят больше всего
В Европе налоговая нагрузка на работников серьезно отличается от страны к стране. Она включает не только налог на доходы, но и взносы на социальное страхование. Вместе это формирует процент зарплаты, который реально “забирает” государство.
В каких странах ЕС самые высокие налоги и где платят меньше всего, читайте в нашем материале.
Где самые высокие налоги в Европе для работников
По данным Евростата и отчета OECD Taxing Wages 2025, разброс ставок в ЕС и соседних странах впечатляет: от минимальных 4,1% на Кипре до 35,7% в Дании, если говорить только о налоге на доходы физических лиц.
Взносы на социальное страхование тоже сильно различаются, в частности от нуля в Дании до почти 30% в Румынии. Интересно, что взносы работодателей во многих странах могут быть такими же высокими или даже выше, чем взносы работников.
Напомним, что в настоящее время каждый работник в Украине платит 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со своих доходов и дополнительно 5% военного сбора, что в сумме составляет 23% от заработной платы.
Кроме налогов, которые удерживаются из зарплаты работника, работодатель в Украине еще отдельно платит за него примерно 22% единого социального взноса — эти деньги идут на пенсии, больничные, пособия по безработице и другие социальные выплаты.
То есть работник отдает из своего дохода 23%, а компания дополнительно сверху доплачивает еще около пятой части от зарплаты. В итоге государство получает почти 45% от общей суммы.
Где в ЕС самые высокие налоги
Если сложить вместе налог и взносы, больше всего “съедают” зарплату в Бельгии. В частности, здесь средняя ставка достигла 39,7%, то есть почти два из пяти евро от зарплаты уходят на налоги.
Высокие налоговые нагрузки также в Литве (38,2%), Германии (37,4%), Румынии (36,9%), Дании (35,7%), Словении (35,6%) и Венгрии (33,5%).
Еще в пяти странах ЕС средняя ставка превысила 30%:
- Австрия;
- Люксембург;
- Хорватия;
- Италия;
- Финляндия.
В каких странах Европы самые высокие налоги и где самые низкие отчисления
В целом в 12 странах ЕС не менее трети зарплаты уходит на налоги и взносы.
В противовес этому, самые низкие ставки на Кипре и в Швейцарии, а также в Эстонии, Чехии, Болгарии, Испании, Швеции, Польше и Словакии, там налоги и взносы отнимают менее четверти зарплаты.
Где самые высокие налоги в ЕС (более 35%):
- Бельгия – 39,7%;
- Литва – 38,2%;
- Германия – 37,4%;
- Румыния – 36,9%;
- Дания – 35,7%;
- Словения – 35,6%.
Средние ставки (30–35%):
- Венгрия – 33,5%;
- Австрия – 32,7%;
- Люксембург – 32,1%;
- Хорватия – 30,9%;
- Италия – 30,4%;
- Финляндия – 30,3%.
Низкие ставки (менее 25%):
- Кипр – 15,6%;
- Швейцария – <20%;
- Эстония – 20,5%;
- Чехия – 21%;
- Болгария – 22,4%;
- Испания – 22,5%;
- Швеция – 23,1%;
- Польша – 24%;
- Словакия – 24,1%.