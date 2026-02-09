У Європі податкове навантаження на працівників серйозно відрізняється від країни до країни. Воно передбачає не лише податок на доходи, а й внески на соціальне страхування. Разом це формує відсоток зарплати, який реально “забирає” держава.

В яких країнах ЄС найвищі податки та де платять найменше, читайте в нашому матеріалі.

Де найвищі податки в Європі для працівників

За даними Євростату та звіту OECD Taxing Wages 2025, розкид ставок у ЄС та сусідніх країнах вражає: від мінімальних 4,1% на Кіпрі до 35,7% у Данії, якщо говорити тільки про податок на доходи фізичних осіб. 

Внески на соціальне страхування теж сильно різняться, зокрема від нуля в Данії до майже 30% у Румунії. Цікаво, що внески роботодавців у багатьох країнах можуть бути такими ж високими або навіть вищими, ніж внески працівників.

Нагадаємо, що наразі кожен працівник в Україні сплачує 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) зі своїх доходів та додатково 5% військового збору, що разом становить 23% від заробітної плати. 

Окрім податків, які утримують із зарплати працівника, роботодавець в Україні ще окремо платить за нього приблизно 22% єдиного соціального внеску – ці гроші йдуть на пенсії, лікарняні, допомогу з безробіття та інші соціальні виплати. 

Тобто працівник віддає зі свого доходу 23%, а компанія додатково зверху доплачує ще близько п’ятої частини від зарплати. У підсумку держава отримує майже 45% від загальної суми.

Де в ЄС найвищі податки

Якщо скласти разом податок і внески, найбільше “з’їдають” зарплату у Бельгії. Зокрема, тут середня ставка досягла 39,7%, тобто майже два з п’яти євро від зарплати йдуть на податки. 

Високі податкові навантаження також у Литві (38,2%), Німеччині (37,4%), Румунії (36,9%), Данії (35,7%), Словенії (35,6%) та Угорщині (33,5%).

Ще у п’яти країнах ЄС середня ставка перевищила 30%: 

  • Австрія; 
  • Люксембург; 
  • Хорватія; 
  • Італія;
  • Фінляндія. 

В яких країнах Європи найвищі податки та де найменші відрахування

Загалом у 12 країнах ЄС щонайменше третина зарплати йде на податки та внески.

На противагу цьому, найнижчі ставки на Кіпрі та у Швейцарії, а також в Естонії, Чехії, Болгарії, Іспанії, Швеції, Польщі та Словаччині, там податки та внески забирають менше ніж чверть зарплати.

Де найвищі податки в ЄС (понад 35%):

  • Бельгія – 39,7%;
  • Литва – 38,2%;
  • Німеччина – 37,4%;
  • Румунія – 36,9%;
  • Данія – 35,7%;
  • Словенія – 35,6%.

Середні ставки (30–35%):

  • Угорщина – 33,5%;
  • Австрія – 32,7%;
  • Люксембург – 32,1%;
  • Хорватія – 30,9%;
  • Італія – 30,4%;
  • Фінляндія – 30,3%.

Низькі ставки (менше 25%):

  • Кіпр – 15,6%;
  • Швейцарія – <20%;
  • Естонія – 20,5%;
  • Чехія – 21%;
  • Болгарія – 22,4%;
  • Іспанія – 22,5%;
  • Швеція – 23,1%;
  • Польща – 24%;
  • Словаччина – 24,1%.
