У Європі податкове навантаження на працівників серйозно відрізняється від країни до країни. Воно передбачає не лише податок на доходи, а й внески на соціальне страхування. Разом це формує відсоток зарплати, який реально “забирає” держава.

В яких країнах ЄС найвищі податки та де платять найменше, читайте в нашому матеріалі.

Де найвищі податки в Європі для працівників

За даними Євростату та звіту OECD Taxing Wages 2025, розкид ставок у ЄС та сусідніх країнах вражає: від мінімальних 4,1% на Кіпрі до 35,7% у Данії, якщо говорити тільки про податок на доходи фізичних осіб.

Зараз дивляться

Внески на соціальне страхування теж сильно різняться, зокрема від нуля в Данії до майже 30% у Румунії. Цікаво, що внески роботодавців у багатьох країнах можуть бути такими ж високими або навіть вищими, ніж внески працівників.

Нагадаємо, що наразі кожен працівник в Україні сплачує 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) зі своїх доходів та додатково 5% військового збору, що разом становить 23% від заробітної плати.

Окрім податків, які утримують із зарплати працівника, роботодавець в Україні ще окремо платить за нього приблизно 22% єдиного соціального внеску – ці гроші йдуть на пенсії, лікарняні, допомогу з безробіття та інші соціальні виплати.

Тобто працівник віддає зі свого доходу 23%, а компанія додатково зверху доплачує ще близько п’ятої частини від зарплати. У підсумку держава отримує майже 45% від загальної суми.

Де в ЄС найвищі податки

Якщо скласти разом податок і внески, найбільше “з’їдають” зарплату у Бельгії. Зокрема, тут середня ставка досягла 39,7%, тобто майже два з п’яти євро від зарплати йдуть на податки.

Високі податкові навантаження також у Литві (38,2%), Німеччині (37,4%), Румунії (36,9%), Данії (35,7%), Словенії (35,6%) та Угорщині (33,5%).

Ще у п’яти країнах ЄС середня ставка перевищила 30%:

Австрія;

Люксембург;

Хорватія;

Італія;

Фінляндія.

В яких країнах Європи найвищі податки та де найменші відрахування

Загалом у 12 країнах ЄС щонайменше третина зарплати йде на податки та внески.

На противагу цьому, найнижчі ставки на Кіпрі та у Швейцарії, а також в Естонії, Чехії, Болгарії, Іспанії, Швеції, Польщі та Словаччині, там податки та внески забирають менше ніж чверть зарплати.

Де найвищі податки в ЄС (понад 35%):

Бельгія – 39,7%;

Литва – 38,2%;

Німеччина – 37,4%;

Румунія – 36,9%;

Данія – 35,7%;

Словенія – 35,6%.

Середні ставки (30–35%):

Угорщина – 33,5%;

Австрія – 32,7%;

Люксембург – 32,1%;

Хорватія – 30,9%;

Італія – 30,4%;

Фінляндія – 30,3%.

Низькі ставки (менше 25%):

Кіпр – 15,6%;

Швейцарія – <20%;

Естонія – 20,5%;

Чехія – 21%;

Болгарія – 22,4%;

Іспанія – 22,5%;

Швеція – 23,1%;

Польща – 24%;

Словаччина – 24,1%.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.