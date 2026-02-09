В яких країнах ЄС найвищі податки та соціальні внески: де платять найбільше
У Європі податкове навантаження на працівників серйозно відрізняється від країни до країни. Воно передбачає не лише податок на доходи, а й внески на соціальне страхування. Разом це формує відсоток зарплати, який реально “забирає” держава.
В яких країнах ЄС найвищі податки та де платять найменше, читайте в нашому матеріалі.
Де найвищі податки в Європі для працівників
За даними Євростату та звіту OECD Taxing Wages 2025, розкид ставок у ЄС та сусідніх країнах вражає: від мінімальних 4,1% на Кіпрі до 35,7% у Данії, якщо говорити тільки про податок на доходи фізичних осіб.
Внески на соціальне страхування теж сильно різняться, зокрема від нуля в Данії до майже 30% у Румунії. Цікаво, що внески роботодавців у багатьох країнах можуть бути такими ж високими або навіть вищими, ніж внески працівників.
Нагадаємо, що наразі кожен працівник в Україні сплачує 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) зі своїх доходів та додатково 5% військового збору, що разом становить 23% від заробітної плати.
Окрім податків, які утримують із зарплати працівника, роботодавець в Україні ще окремо платить за нього приблизно 22% єдиного соціального внеску – ці гроші йдуть на пенсії, лікарняні, допомогу з безробіття та інші соціальні виплати.
Тобто працівник віддає зі свого доходу 23%, а компанія додатково зверху доплачує ще близько п’ятої частини від зарплати. У підсумку держава отримує майже 45% від загальної суми.
Де в ЄС найвищі податки
Якщо скласти разом податок і внески, найбільше “з’їдають” зарплату у Бельгії. Зокрема, тут середня ставка досягла 39,7%, тобто майже два з п’яти євро від зарплати йдуть на податки.
Високі податкові навантаження також у Литві (38,2%), Німеччині (37,4%), Румунії (36,9%), Данії (35,7%), Словенії (35,6%) та Угорщині (33,5%).
Ще у п’яти країнах ЄС середня ставка перевищила 30%:
- Австрія;
- Люксембург;
- Хорватія;
- Італія;
- Фінляндія.
В яких країнах Європи найвищі податки та де найменші відрахування
Загалом у 12 країнах ЄС щонайменше третина зарплати йде на податки та внески.
На противагу цьому, найнижчі ставки на Кіпрі та у Швейцарії, а також в Естонії, Чехії, Болгарії, Іспанії, Швеції, Польщі та Словаччині, там податки та внески забирають менше ніж чверть зарплати.
Де найвищі податки в ЄС (понад 35%):
- Бельгія – 39,7%;
- Литва – 38,2%;
- Німеччина – 37,4%;
- Румунія – 36,9%;
- Данія – 35,7%;
- Словенія – 35,6%.
Середні ставки (30–35%):
- Угорщина – 33,5%;
- Австрія – 32,7%;
- Люксембург – 32,1%;
- Хорватія – 30,9%;
- Італія – 30,4%;
- Фінляндія – 30,3%.
Низькі ставки (менше 25%):
- Кіпр – 15,6%;
- Швейцарія – <20%;
- Естонія – 20,5%;
- Чехія – 21%;
- Болгарія – 22,4%;
- Іспанія – 22,5%;
- Швеція – 23,1%;
- Польща – 24%;
- Словаччина – 24,1%.