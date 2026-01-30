Как в электронном виде подать уведомление о выплате больничных в ПФУ
После оплаты листков нетрудоспособности за счет страховых средств, работодатель должен уведомить Пенсионный фонд Украины о выплатах, отправив соответствующее уведомление.
Как правильно подать уведомление о выплате больничных в ПФУ — читайте в материале Фактов ICTV.
Застрахованные лица имеют право на выплаты в связи с временной нетрудоспособностью. После выплат работодатель должен направить уведомление в Пенсионный фонд Украины. Срок для отправки — один месяц со дня проведения выплаты.
Теперь у работодателей есть возможность подать уведомление о выплатах средств в электронном виде на веб-портале электронных услуг ПФУ.
Для этого необходимо придерживаться следующего алгоритма действий:
- На веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины зайти в личный кабинет страхователя.
- На панели слева выбрать опцию Заявления-расчеты и Создание сообщений о выплате средств застрахованным лицам.
- В новом окне определить параметры поиска заявлений-расчетов, по которым нужно подать уведомление о выплате средств, и выбрать необходимый критерий — номер листка нетрудоспособности или период их формирования.
- В поисковом окне нажать кнопку Поиск.
- Система, по указанным параметрам, выбирает заявления-расчеты со статусом Оплачено, среди которых нужно выбрать то, по которому необходимо подать уведомление о выплате средств, и нажать на его номер.
- Перейти на поле Приложение о временной нетрудоспособности, выбрать нужный больничный и нажать копку Создать сообщение.
- В поле Данные по выплате нужно выбрать необходимое поле и нажать пиктограмму с карандашом.
- Далее откроется окно, в котором система автоматически подтянет суммы выплат. Необходимо будет заполнить все обязательные поля и нажать Продолжить.
- После внесения всех данных нажать кнопку Сформировать сообщение.
- Сообщение, которое будет сформировано, необходимо подписать квалифицированной электронной подписью и отправить в Пенсионный фонд Украины — нажать Подписать и отправить в ПФУ.
Обратите внимание! Время от времени нажимайте кнопку Сохранить, если сообщение о выплате средств застрахованным лицам содержит много листков нетрудоспособности.
После внесения даты выплаты страховых средств в первый листок нетрудоспособности, программа автоматически присвоит соответствующую дату всем листкам нетрудоспособности, содержащихся в сообщении. Ее можно исправить при необходимости.