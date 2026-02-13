Наступного тижня, 17-18 лютого, в Женеві відбудеться новий раунд переговорів між Україною, США та Росією.

Про це повідомив секретар РНБО України Рустем Умєров.

Мирні переговори у Женеві: що відомо

Рустем Умєров повідомив, що українська делегація вже розпочала підготовку до цієї зустрічі.

Зараз дивляться

Так, за його словами, у склад делегації від України на переговорах у Женеві увійшли:

секретар РНБО Рустем Умєров;

керівник ОП Кирило Буданов;

начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов;

член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія;

перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця;

заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Вадим Скібіцький.

Він зауважив, що команду сформували з урахуванням військової, безпекової та політичної складових процесу.

– Працюватимемо над предметними рішеннями в межах визначених главою держави рамок. Мета незмінна – стійкий та тривалий мир. Готуємося до серйозної і відповідальної роботи, – заявив Умєров.

Тим часом речник Кремля Дмитрій Пєсков сказав, що російську делегацію на тристоронніх переговорах в Женеві очолить помічник глави РФ Володимир Мединський.

Зауважимо, що на тристоронніх переговорах, які відновили на початку року в ОАЕ, Мединського не було.

У цьому зв’язку міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про “якісну зміну” у складі російської делегації, натякаючи, що на перемовинах нарешті не буде “псевдоісторичних лекцій”.

Раніше повідомлялось, що США вперше запропонували провести черговий раунд тристоронніх переговорів на своїй території. Однак відомостей про те, чи буде на цьому форматі російська сторона, поки немає.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.