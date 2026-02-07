Американська делегація на другому раунді переговорів в Абу-Дабі 4-5 лютого вперше запропонувала переговорним групам України та Росії зустрітися у Маямі, США, через тиждень.

Про це під час зустрічі з журналістами заявив президент Володимир Зеленський.

Зустріч України і Росії у США: деталі

Володимир Зеленський зауважив, що Україна вже підтвердила свою участь, а також – що команди домовилися продовжити проводити обміни полоненими.

– Вперше сторони обговорили, що найскладніші питання напевно можуть бути винесені на тристоронню зустріч лідерів. Напевно. Але для цього потрібні якісь підготовчі елементи. Важливо, що обговорення такого формату присутнє у діалозі, – наголосив український лідер.

Він додав, що важливо, щоб війну, яка продовжується досі, не завершили на користь агресора і без участі України на зустрічі.

– Не можна без нас закінчити цю війну. Тристороння зустріч – це точно справедлива та надійна історія. Тристороння, тому що є модератор. Зараз це США. Ми хотіли б, щоб це були США і Європа. Ми постійно це підкреслюємо, захищаємо інтерес також і Європи, але отримуємо сигнал, що на сьогодні ми говоримо про зустріч Україна–Америка–Росія, – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, США пропонують завершити війну до початку літа і формують чіткий графік переговорного процесу.

Раніше стало відомо, що США знову ініціювали деескалацію ударів по енергетичній інфраструктурі під час переговорів в Абу-Дабі.

