В субботу, 14 февраля, президент Владимир Зеленский провел беседу с госсекретарем США Марко Рубио и поговорил с представителями президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Разговор Зеленского и Рубио: что известно

— Во время встречи с государственным секретарем США Марко Рубио проинформировал о ситуации на фронте, российских ударах и последствиях атак на энергосистему. Обсудили, как можно помочь Украине защищать жизнь во время зимних холодов и усилить нашу устойчивость, — написал глава государства в Telegram.

Зеленский и Рубио также обсудили дипломатический процесс и трехсторонние встречи.

— Важно, чтобы запланированные в Женеве переговоры были результативными, и я благодарю Соединенные Штаты Америки за конструктивный подход, — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что во время переговоров с госсекретарем речь шла о последовательности шагов.

Президент уточнил, что важно, чтобы “движение было в вопросах гарантий безопасности и экономического восстановления”.

— Благодарен Соединенным Штатам, каждому американскому сердцу за весомую помощь Украине, — отметил Зеленский.

Зеленский провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером

Президент сообщил, что он провел беседу с представителями президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером накануне трехсторонних встреч в Женеве.

Зеленский выразил надежду, что эти встречи будут результативными.

— Обсудили также некоторые наработки после встреч в Абу-Даби. Не все может быть озвучено по телефону, и наша переговорная команда представит позицию Украины на следующей неделе, — написал президент.

Он поблагодарил президента США Дональда Трампа, его команду и народ Соединенных Штатов за поддержку.

