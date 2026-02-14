Украинская сторона поддерживает контакт с американской стороной во всех направлениях. Вскоре состоится встреча с госсекретарем США Марко Рубио, а через два часа будет телефонный разговор со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом заявил президент на панельной дискуссии Долгосрочная поддержка Украины на Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский о переговорах с США

— Сейчас — секретарь Рубио, далее через два часа мы проведем звонок с Уиткоффом и Кушнером, — сказал президент в субботу, 14 февраля.

По словам Зеленского, задача Украины – поддерживать контакт с США и сделать так, чтобы они не вышли из переговорного процесса.

Сейчас смотрят

— Пока что Европы не очень много в переговорах, хотя она этого хочет. Украина делает все, чтобы привлечь европейцев, но против их участия выступают россияне. Это несправедливо, и для нас важны гарантии безопасности от Европы, — добавил президент.

Зеленский считает, что если Европа будет вместе с США, РФ и Украиной за столом переговоров, тогда будет больше шансов закончить войну.

— Я думаю, что опять же, чем более четкое давление на Путина, тем более четкими будут переговоры с участием всех нас. Потому что есть много людей, есть много лидеров. Именно поэтому я думаю, что если Европа будет и с Соединенными Штатами, и с Россией, и с Украиной за одним столом, то у нас будет больше шансов положить конец этой войне, — сказал глава государства.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.