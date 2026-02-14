Зеленський провів переговори з Рубіо, Віткоффом та Кушнером перед зустріччю в Женеві
- Володимир Зеленський обговорив із Марко Рубіо ситуацію на фронті, російські удари та дипломатичний процес.
- Президент провів розмову зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером перед тристоронніми зустрічами у Женеві.
У суботу, 14 лютого, президент Володимир Зеленський провів зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо та переговори з представниками президента Сполучених Штатів Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером.
Розмова Зеленського і Рубіо: що відомо
– Під час зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо поінформував про ситуацію на фронті, російські удари та наслідки атак на енергосистему. Обговорили, як можна допомогти Україні захищати життя під час зимових холодів і посилити нашу стійкість, – написав глава держави у Telegram.
Зеленський та Рубіо також обговорили дипломатичний процес і тристоронні зустрічі.
– Важливо, щоб заплановані в Женеві переговори були результативними, і я дякую Сполученим Штатам Америки за конструктивний підхід, – наголосив Зеленський.
Він додав, що під час переговорів із держсекретарем мова йшла про послідовність кроків. Президент уточнив, що важливо, щоб “рух був у питаннях гарантій безпеки та економічного відновлення”.
– Вдячний Сполученим Штатам, кожному американському серцю за вагому допомогу Україні, – зауважив Зеленський.
Переговори Зеленського з Віткоффом і Кушнером
Президент поінформував, що він провів розмову із представниками президента Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером напередодні тристоронніх зустрічей у Женеві.
Зеленський висловив сподівання, що ці зустрічі будуть результативними.
– Обговорили також деякі напрацювання після зустрічей в Абу-Дабі. Не все може бути озвучено по телефону, і наша переговорна команда представить позицію України наступного тижня, – написав президент.
Він подякував президенту США Дональду Трампу, його команді та народу Сполучених Штатів за підтримку.