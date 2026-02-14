У суботу, 14 лютого, президент Володимир Зеленський провів зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо та переговори з представниками президента Сполучених Штатів Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Розмова Зеленського і Рубіо: що відомо

– Під час зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо поінформував про ситуацію на фронті, російські удари та наслідки атак на енергосистему. Обговорили, як можна допомогти Україні захищати життя під час зимових холодів і посилити нашу стійкість, – написав глава держави у Telegram.

Зеленський та Рубіо також обговорили дипломатичний процес і тристоронні зустрічі.

– Важливо, щоб заплановані в Женеві переговори були результативними, і я дякую Сполученим Штатам Америки за конструктивний підхід, – наголосив Зеленський.

Він додав, що під час переговорів із держсекретарем мова йшла про послідовність кроків. Президент уточнив, що важливо, щоб “рух був у питаннях гарантій безпеки та економічного відновлення”.

– Вдячний Сполученим Штатам, кожному американському серцю за вагому допомогу Україні, – зауважив Зеленський.

Переговори Зеленського з Віткоффом і Кушнером

Президент поінформував, що він провів розмову із представниками президента Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером напередодні тристоронніх зустрічей у Женеві.

Зеленський висловив сподівання, що ці зустрічі будуть результативними.

– Обговорили також деякі напрацювання після зустрічей в Абу-Дабі. Не все може бути озвучено по телефону, і наша переговорна команда представить позицію України наступного тижня, – написав президент.

Він подякував президенту США Дональду Трампу, його команді та народу Сполучених Штатів за підтримку.

