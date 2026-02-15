Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп настроен добиться окончательного прекращения войны между Россией и Украиной.

Трамп настроен на прекращение войны

Об этом он сообщил в воскресенье, 15 февраля, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

– Встретился с президентом Украины Зеленским по безопасности Украины и углублению оборонных и экономических партнерств. Президент Трамп хочет найти решение, которое раз и навсегда положит конец кровопролитию, – написал Рубио на своей странице в соцсети X.

Накануне, 14 февраля, во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности Рубио также высказался о роли Организации Объединенных Наций в урегулировании международных конфликтов.

Сейчас смотрят

По его словам, структура обладает значительным потенциалом, однако в настоящее время не демонстрирует эффективности в ответах на ключевые глобальные вызовы.

Он отметил, что ООН “имеет огромный потенциал стать инструментом добра в мире”, однако по состоянию на сегодняшний день организация “не дает ответов на самые неотложные вопросы, стоящие перед нами” и “не играет никакой роли”.

Госсекретарь также напомнил, что ООН не смогла решить вопрос войны в Украине, добавив, что именно благодаря Соединенным Штатам сторонам удалось посадить за стол переговоров.

Напомним, в субботу, 14 февраля, президент Владимир Зеленский провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио и переговоры с представителями президента Соединенных Штатов Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.