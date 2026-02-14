Германия не приняла решение о передаче Украине ракет Taurus – Зеленский
- Президент Владимир Зеленский заявил, что положительного решения по ракетам Taurus от Германии пока нет.
- Зеленский отметил, что вопрос передачи Taurus остается на повестке дня.
Вопрос передачи Украине немецких дальнобойных ракет Taurus по-прежнему остается на повестке дня. Но окончательного решения от Берлина пока нет.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности.
Зеленский объяснил ситуацию с Taurus
Отвечая на вопрос журналистов о том, снята ли тема немецких ракет с обсуждения, глава государства с улыбкой заметил, что “Taurus не все”, поскольку война продолжается.
Президент также подчеркнул, что процесс получения вооружения является сложным.
По словам Зеленского, у Украины пока нет положительного решения от Германии.
Он пояснил, что в общении с партнерами приходится искать баланс и уделять основное внимание той помощи, которую можно получить немедленно.
— Я не могу выбрать все. Я хотел бы выбрать все, но я не могу. Я выбираю то, что я могу получить сейчас, — подчеркнул президент.
Напомним, во время выступления и встреч в рамках Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский озвучил ряд заявлений о возможном завершении войны и вопросах внутренней политики.
Президент заявил, что для проведения выборов Украине нужно как минимум два месяца стабильного перемирия.
Глава государства признал, что между Украиной и США существуют определенные разногласия во взглядах на стратегию дальнейших действий.