Вопрос передачи Украине немецких дальнобойных ракет Taurus по-прежнему остается на повестке дня. Но окончательного решения от Берлина пока нет.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский объяснил ситуацию с Taurus

Отвечая на вопрос журналистов о том, снята ли тема немецких ракет с обсуждения, глава государства с улыбкой заметил, что “Taurus не все”, поскольку война продолжается.

Президент также подчеркнул, что процесс получения вооружения является сложным.

По словам Зеленского, у Украины пока нет положительного решения от Германии.

Он пояснил, что в общении с партнерами приходится искать баланс и уделять основное внимание той помощи, которую можно получить немедленно.

— Я не могу выбрать все. Я хотел бы выбрать все, но я не могу. Я выбираю то, что я могу получить сейчас, — подчеркнул президент.

Напомним, во время выступления и встреч в рамках Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский озвучил ряд заявлений о возможном завершении войны и вопросах внутренней политики.

Президент заявил, что для проведения выборов Украине нужно как минимум два месяца стабильного перемирия.

Глава государства признал, что между Украиной и США существуют определенные разногласия во взглядах на стратегию дальнейших действий.

