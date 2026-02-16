Вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк выразила благодарность председателю парламента Эстонии Лаури Хуссару за ратификацию частичного соглашения Совета Европы, которое предусматривает создание руководящего комитета Спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

Кондратюк поблагодарила Эстонию за ратификацию Спецтрибунала

— Благодарна лично господину спикеру и парламенту Эстонии за историческое решение, принятое 11 февраля — ратификацию частичного соглашения Совета Европы о создании руководящего комитета Спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины, — отметила Кондратюк во время встречи с Хуссаром в Таллинне.

Она подчеркнула, что Эстония первой среди стран официально присоединилась к руководящему комитету Спецтрибунала, что открывает путь к началу его практической работы.

Сейчас смотрят

— Очень важно, чтобы ответственность России за преступления против Украины не была забыта. Агрессор должен понести справедливое наказание. Мы убеждаем наших партнеров последовать примеру Эстонии и как можно скорее принять аналогичные решения, — отметил Хуссар.

По словам вице-спикера, для подтверждения юридических, организационных и финансовых обязательств соответствующие соглашения должны пройти ратификацию в парламентах всех государств, которые заявили о готовности присоединиться к Спецтрибуналу.

Напомним, 11 февраля парламент Эстонии поддержал законопроект о присоединении страны к руководящему комитету Спецтрибунала Совета Европы по преступлению агрессии России против Украины.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал это решение “историческим шагом”, который будет способствовать привлечению России к ответственности за совершенные преступления.

Фото: Riigikogu

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.