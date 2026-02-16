Віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк висловила подяку голові парламенту Естонії Лаурі Хуссару за ратифікацію часткової угоди Ради Європи, яка передбачає створення керівного комітету Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це повідомляє Верховна Рада України.

Кондратюк подякувала Естонії за ратифікацію Спецтрибуналу

– Вдячна особисто пану спікеру та парламенту Естонії за історичне рішення, ухвалене 11 лютого – ратифікацію часткової угоди Ради Європи про створення керівного комітету Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, – зазначила Кондратюк під час зустрічі із Хуссаром у Таллінні.

Вона наголосила, що Естонія першою серед країн офіційно приєдналася до керівного комітету Спецтрибуналу, що відкриває шлях до початку його практичної роботи.

– Дуже важливо, щоб відповідальність Росії за злочини проти України не була забута. Агресор має понести справедливе покарання. Ми переконуємо наших партнерів наслідувати приклад Естонії та якомога швидше ухвалити аналогічні рішення, – зауважив Хуссар.

За словами віцеспікерки, для підтвердження юридичних, організаційних і фінансових зобов’язань відповідні угоди мають пройти ратифікацію в парламентах усіх держав, які заявили про готовність долучитися до Спецтрибуналу.

Нагадаємо, 11 лютого парламент Естонії підтримав законопроєкт про приєднання країни до керівного комітету Спецтрибуналу Ради Європи щодо злочину агресії Росії проти України.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна назвав це рішення “історичним кроком”, який сприятиме притягненню Росії до відповідальності за вчинені злочини.

Фото: Riigikogu

