Международный аэропорт Кувейта вечером 28 февраля был атакован иранским ударным беспилотником. В результате удара несколько человек были травмированы, поврежден пассажирский терминал.

Об этом сообщило Генеральное управление гражданской авиации Кувейта.

Иранский дрон атаковал аэропорт в Кувейте

По данным ведомства, один иранский ударный дрон нанес удар по зданию международного аэропорта.

Сейчас смотрят

В результате атаки несколько сотрудников получили “незначительные травмы”. Повреждения получил пассажирский терминал.

— Компетентные органы немедленно приступили к внедрению утвержденных процедур действий в чрезвычайных ситуациях, поскольку инцидент был ликвидирован, а место происшествия взято под охрану, — говорится в сообщении.

В настоящее время ситуация под контролем. Продолжается ликвидация последствий удара беспилотника.

A drone has targeted Kuwait International Airport causing injuries to some workers and some material damage, according to the country’s Civil Aviation Authority.#Kuwait #Iran #Israel #US pic.twitter.com/7TR4eJZadZ — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 28, 2026

Власти Кувейта подтвердили, что “безопасность путешественников и сотрудников является главным приоритетом”.

Иранские дроны также атаковали столицу Бахрейна, город Манама. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, под ударом оказались несколько домов.

Вспыхнули пожары, продолжаются спасательные операции. Подробности пока неизвестны.

Footage of Shaheed drone hitting building in #Bahrain pic.twitter.com/9aqErr3hX7 — Geo Political Updates (@GeoPolUpdates) February 28, 2026

Атака Израиля и США на Иран 28 февраля: что известно

Напомним, что утром 28 февраля в Иране прогремела серия мощных взрывов. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что страна нанесла превентивный удар по Ирану.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале американской военной кампании против Ирана с целью нейтрализации угроз со стороны режима аятолл.

В ходе операции были поражены десятки объектов. В частности, речь идет о резиденциях Хаменеи и Пезешкиана, здании парламента, министерстве разведки, министерстве обороны, ядерных объектах, военных базах и аэродромах.

В ответ Иран осуществил пуски ракет в направлении территории Израиля и атаковал американские военные объекты в Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Кувейте и Саудовской Аравии.

После этого указанные государства заявили о готовности присоединиться к США и Израилю для дальнейших действий против Ирана.

Фото: скриншот Al Arabiya

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.