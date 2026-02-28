Иранский дрон атаковал аэропорт в Кувейте: есть пострадавшие, поврежден терминал
Международный аэропорт Кувейта вечером 28 февраля был атакован иранским ударным беспилотником. В результате удара несколько человек были травмированы, поврежден пассажирский терминал.
Об этом сообщило Генеральное управление гражданской авиации Кувейта.
По данным ведомства, один иранский ударный дрон нанес удар по зданию международного аэропорта.
В результате атаки несколько сотрудников получили “незначительные травмы”. Повреждения получил пассажирский терминал.
— Компетентные органы немедленно приступили к внедрению утвержденных процедур действий в чрезвычайных ситуациях, поскольку инцидент был ликвидирован, а место происшествия взято под охрану, — говорится в сообщении.
В настоящее время ситуация под контролем. Продолжается ликвидация последствий удара беспилотника.
A drone has targeted Kuwait International Airport causing injuries to some workers and some material damage, according to the country’s Civil Aviation Authority.#Kuwait #Iran #Israel #US pic.twitter.com/7TR4eJZadZ
— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 28, 2026
Власти Кувейта подтвердили, что “безопасность путешественников и сотрудников является главным приоритетом”.
Иранские дроны также атаковали столицу Бахрейна, город Манама. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, под ударом оказались несколько домов.
Вспыхнули пожары, продолжаются спасательные операции. Подробности пока неизвестны.
Footage of Shaheed drone hitting building in #Bahrain pic.twitter.com/9aqErr3hX7
— Geo Political Updates (@GeoPolUpdates) February 28, 2026
Атака Израиля и США на Иран 28 февраля: что известно
Напомним, что утром 28 февраля в Иране прогремела серия мощных взрывов. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что страна нанесла превентивный удар по Ирану.
Президент США Дональд Трамп объявил о начале американской военной кампании против Ирана с целью нейтрализации угроз со стороны режима аятолл.
В ходе операции были поражены десятки объектов. В частности, речь идет о резиденциях Хаменеи и Пезешкиана, здании парламента, министерстве разведки, министерстве обороны, ядерных объектах, военных базах и аэродромах.
В ответ Иран осуществил пуски ракет в направлении территории Израиля и атаковал американские военные объекты в Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Кувейте и Саудовской Аравии.
После этого указанные государства заявили о готовности присоединиться к США и Израилю для дальнейших действий против Ирана.
Фото: скриншот Al Arabiya