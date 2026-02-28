Сегодня Израиль нанес по Ирану «превентивный удар».

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Исраэля Каца.

Удар Израиля по Ирану 28 февраля

Сейчас смотрят

Так, после нанесения по Ирану так называемого превентивного удара по всему Израилю объявили чрезвычайное положение.

Правительство объявило чрезвычайное положение из-за ожидания иранского ответного удара с использованием беспилотников и баллистических ракет.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.