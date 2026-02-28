Міжнародний аеропорт Кувейту ввечері 28 лютого був атакований іранським ударним безпілотником. У результаті удару кілька людей були травмовані, пошкоджено пасажирський термінал.

Про це повідомило Генеральне управління цивільної авіації Кувейту.

Іранський дрон атакував аеропорт у Кувейті

За даними відомства, один іранський ударний дрон завдав удару по будівлі міжнародного аеропорту.

Унаслідок атаки кілька співробітників отримали “незначні травми”. Пошкоджень зазнав пасажирський термінал.

– Компетентні органи негайно розпочали впровадження затверджених процедур дій у надзвичайних ситуаціях, оскільки інцидент було ліквідовано, а місце події взято під охорону, – йдеться у повідомленні.

Наразі ситуація перебуває під контролем. Триває ліквідація наслідків удару безпілотника. Влада Кувейту підтвердила, що “безпека мандрівників та співробітників є головним пріоритетом”.

A drone has targeted Kuwait International Airport causing injuries to some workers and some material damage, according to the country’s Civil Aviation Authority.#Kuwait #Iran #Israel #US pic.twitter.com/7TR4eJZadZ — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 28, 2026

Іранські дрони також атакували столицю Бахрейну, місто Манама. Як повідомили у Міністерстві внутрішніх страв, під ударом опинилися кілька будинків.

Спалахнули пожежі, тривають рятувальні операції. Подробиці наразі невідомі.

Атака Ізраїлю та США на Іран 28 лютого: що відомо

Нагадаємо, що вранці 28 лютого в Ірані пролунала серія потужних вибухів. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що країна завдала превентивного удару по Ірану.

Президент США Дональд Трамп оголосив про початок американської військової кампанії проти Ірану з метою нейтралізації загроз з боку режиму аятол.

Під час операції ураження зазнали десятки об’єктів. Зокрема, йдеться про резиденції Хаменеї та Пезешкіана, будівлю парламенту, міністерство розвідки, міністерство оборони, ядерні об’єкти, військові бази та аеродроми.

У відповідь Іран здійснив пуски ракет у напрямку території Ізраїлю та атакував американські військові об’єкти в Бахрейні, Катарі, ОАЕ, Кувейті та Саудівській Аравії.

Після цього зазначені держави заявили про готовність приєднатися до США та Ізраїлю для подальших дій проти Ірану.

Фото: скріншот Al Arabiya

