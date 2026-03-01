Представитель администрации движения Талибан Забихулла Муджахид заявил, что афганские силы противовоздушной обороны открыли огонь по пакистанским самолетам в небе над Кабулом после серии взрывов в столице.

Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, инцидент произошел утром 1 марта на фоне растущей напряженности в регионе, который уже испытал влияние американо-израильских ударов по Ирану и последующих атак в странах Персидского залива.

Сейчас смотрят

Что произошло в Кабуле

Взрывы в афганской столице раздались еще до рассвета, после чего местные жители сообщили о стрельбе. В момент публикации официальной информации о возможных целях или пострадавших не обнародовали.

– В Кабуле были совершены атаки средствами ПВО по пакистанским самолетам. Жителям Кабула не следует беспокоиться, – заявил Муджахид.

Пакистан публично ситуацию пока не комментировал.

Причины эскалации

Обострение произошло после авиаударов по территории Афганистана, которые Исламабад объяснил борьбой с инфраструктурой боевиков.

Кабул расценил эти действия как нарушение суверенитета и объявил о ответных мерах вдоль общей границы протяженностью 2600 км.

Пакистан обвиняет Афганистан в сокрытии группировки Техрик-е-Талибан Пакистан, в то время как афганская сторона эти обвинения отвергает.

Реакция международного сообщества

Несколько стран, среди которых Катар и Саудовская Аравия, призвали стороны к сдержанности и предложили посредничество. США подтвердили поддержку права Пакистана на самооборону.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф назвал ситуацию “открытой войной”, а глава МВД Афганистана Сираджудин Хаккани предупредил, что конфликт будет “очень дорогим”.

Ранее Пакистан заявил о переходе к “открытой войне” против правительства Талибана на фоне резкого ухудшения двусторонних отношений и длительных боев на границе.

27 февраля пакистанская авиация нанесла удары по ряду городов Афганистана, в частности по Кабулу, Кандагару и провинции Пактия.

Афганская сторона также сообщила о начале ответных действий по территории Пакистана после авиаударов по приграничным районам.

По данным Кабула, вечером 26 февраля вдоль афганско-пакистанской границы вспыхнули интенсивные бои, прежде всего, в восточных провинциях.

Афганская сторона называет эти стычки реакцией на удары Пакистана по Нангархару и Пактии, нанесенные на прошлой неделе.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.