Афганистан открыл огонь по пакистанским самолетам над Кабулом
- В столице Афганистана прогремели взрывы и стрельба еще до рассвета.
- Представитель властей заявил о применении ПВО по иностранным самолетам.
- Инцидент произошел на фоне резкого обострения между Кабулом и Исламабадом.
Представитель администрации движения Талибан Забихулла Муджахид заявил, что афганские силы противовоздушной обороны открыли огонь по пакистанским самолетам в небе над Кабулом после серии взрывов в столице.
Об этом сообщает Reuters.
По информации агентства, инцидент произошел утром 1 марта на фоне растущей напряженности в регионе, который уже испытал влияние американо-израильских ударов по Ирану и последующих атак в странах Персидского залива.
Что произошло в Кабуле
Взрывы в афганской столице раздались еще до рассвета, после чего местные жители сообщили о стрельбе. В момент публикации официальной информации о возможных целях или пострадавших не обнародовали.
– В Кабуле были совершены атаки средствами ПВО по пакистанским самолетам. Жителям Кабула не следует беспокоиться, – заявил Муджахид.
Пакистан публично ситуацию пока не комментировал.
Причины эскалации
Обострение произошло после авиаударов по территории Афганистана, которые Исламабад объяснил борьбой с инфраструктурой боевиков.
Кабул расценил эти действия как нарушение суверенитета и объявил о ответных мерах вдоль общей границы протяженностью 2600 км.
Пакистан обвиняет Афганистан в сокрытии группировки Техрик-е-Талибан Пакистан, в то время как афганская сторона эти обвинения отвергает.
Реакция международного сообщества
Несколько стран, среди которых Катар и Саудовская Аравия, призвали стороны к сдержанности и предложили посредничество. США подтвердили поддержку права Пакистана на самооборону.
Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф назвал ситуацию “открытой войной”, а глава МВД Афганистана Сираджудин Хаккани предупредил, что конфликт будет “очень дорогим”.
Ранее Пакистан заявил о переходе к “открытой войне” против правительства Талибана на фоне резкого ухудшения двусторонних отношений и длительных боев на границе.
27 февраля пакистанская авиация нанесла удары по ряду городов Афганистана, в частности по Кабулу, Кандагару и провинции Пактия.
Афганская сторона также сообщила о начале ответных действий по территории Пакистана после авиаударов по приграничным районам.
По данным Кабула, вечером 26 февраля вдоль афганско-пакистанской границы вспыхнули интенсивные бои, прежде всего, в восточных провинциях.
Афганская сторона называет эти стычки реакцией на удары Пакистана по Нангархару и Пактии, нанесенные на прошлой неделе.