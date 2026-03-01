Афганістан відкрив вогонь по пакистанських літаках над Кабулом
Представник адміністрації руху Талібан Забіхулла Муджахід заявив, що афганські сили протиповітряної оборони відкрили вогонь по пакистанських літаках у небі над Кабулом після серії вибухів у столиці.
Про це повідомляє Reuters.
За інформацією агентства, інцидент стався вранці 1 березня на тлі зростаючої напруженості в регіоні, який уже зазнав впливу американсько-ізраїльських ударів по Ірану та подальших атак у країнах Перської затоки.
Що сталося в Кабулі
Вибухи в афганській столиці пролунали ще до світанку, після чого місцеві жителі повідомили про стрілянину. На момент публікації офіційної інформації про можливі цілі чи постраждалих не оприлюднювали.
– У Кабулі було здійснено атаки засобами ППО по пакистанських літаках. Жителям Кабула не слід турбуватися, – заявив Муджахід.
Пакистан публічно ситуацію поки не коментував.
Причини ескалації
Загострення сталося після авіаударів по території Афганістану, які Ісламабад пояснив боротьбою з інфраструктурою бойовиків.
Кабул розцінив ці дії як порушення суверенітету та оголосив про заходи у відповідь уздовж спільного кордону довжиною 2600 км.
Пакистан звинувачує Афганістан у переховуванні угруповання Техрік-є-Талібан Пакистан, тоді як афганська сторона ці обвинувачення відкидає.
Реакція міжнародної спільноти
Кілька країн, серед яких Катар і Саудівська Аравія, закликали сторони до стриманості та запропонували посередництво. США підтвердили підтримку права Пакистану на самооборону.
Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф назвав ситуацію “відкритою війною”, а глава МВС Афганістану Сіраджуддін Хаккані попередив, що конфлікт буде “дуже дорогим”.
Раніше Пакистан заявив про перехід до “відкритої війни” проти уряду Талібану на тлі різкого погіршення двосторонніх відносин і тривалих боїв на кордоні.
27 лютого пакистанська авіація завдала ударів по низці міст Афганістану, зокрема по Кабулу, Кандагару та провінції Пактія.
Афганська сторона також повідомила про початок дій у відповідь по території Пакистану після авіаударів по прикордонних районах.
За даними Кабула, увечері 26 лютого вздовж афгансько-пакистанського кордону спалахнули інтенсивні бої, насамперед у східних провінціях.
Афганська сторона називає ці сутички реакцією на удари Пакистану по Нангархару і Пактії, завдані минулого тижня.