Представник адміністрації руху Талібан Забіхулла Муджахід заявив, що афганські сили протиповітряної оборони відкрили вогонь по пакистанських літаках у небі над Кабулом після серії вибухів у столиці.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, інцидент стався вранці 1 березня на тлі зростаючої напруженості в регіоні, який уже зазнав впливу американсько-ізраїльських ударів по Ірану та подальших атак у країнах Перської затоки.

Що сталося в Кабулі

Вибухи в афганській столиці пролунали ще до світанку, після чого місцеві жителі повідомили про стрілянину. На момент публікації офіційної інформації про можливі цілі чи постраждалих не оприлюднювали.

– У Кабулі було здійснено атаки засобами ППО по пакистанських літаках. Жителям Кабула не слід турбуватися, – заявив Муджахід.

Пакистан публічно ситуацію поки не коментував.

Причини ескалації

Загострення сталося після авіаударів по території Афганістану, які Ісламабад пояснив боротьбою з інфраструктурою бойовиків.

Кабул розцінив ці дії як порушення суверенітету та оголосив про заходи у відповідь уздовж спільного кордону довжиною 2600 км.

Пакистан звинувачує Афганістан у переховуванні угруповання Техрік-є-Талібан Пакистан, тоді як афганська сторона ці обвинувачення відкидає.

Реакція міжнародної спільноти

Кілька країн, серед яких Катар і Саудівська Аравія, закликали сторони до стриманості та запропонували посередництво. США підтвердили підтримку права Пакистану на самооборону.

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф назвав ситуацію “відкритою війною”, а глава МВС Афганістану Сіраджуддін Хаккані попередив, що конфлікт буде “дуже дорогим”.

Раніше Пакистан заявив про перехід до “відкритої війни” проти уряду Талібану на тлі різкого погіршення двосторонніх відносин і тривалих боїв на кордоні.

27 лютого пакистанська авіація завдала ударів по низці міст Афганістану, зокрема по Кабулу, Кандагару та провінції Пактія.

Афганська сторона також повідомила про початок дій у відповідь по території Пакистану після авіаударів по прикордонних районах.

За даними Кабула, увечері 26 лютого вздовж афгансько-пакистанського кордону спалахнули інтенсивні бої, насамперед у східних провінціях.

Афганська сторона називає ці сутички реакцією на удари Пакистану по Нангархару і Пактії, завдані минулого тижня.

