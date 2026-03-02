Катар — небольшая, но очень влиятельная страна на Ближнем Востоке, расположенная в Персидском заливе на западе Аравийского полуострова. Ее берега омывают воды Персидского залива, а единственная сухопутная граница проходит с Саудовской Аравией.

Другие соседние государства, в частности Иран и Объединенные Арабские Эмираты, расположены через море. Экономика Катара в значительной степени основана на нефти и природном газе, что сделало страну одной из самых богатых в мире по доходам на душу населения.

Эти ресурсы позволили Катару активно развивать транспортную инфраструктуру, в частности аэропорты и порты, гостиничный и туристический сектор, а также вкладывать средства в финансы и современные технологии.

Сколько населения в Катаре, читайте в нашем материале.

Численность населения Катара в 2026 году

По данным Национального совета планирования страны, численность населения Катара в 2026 году составила 3,37 миллиона человек, что на 6,4% больше, чем в январе 2025 года.

Еще месяцем ранее, в декабре 2025 года, оценка составляла около 3,21 миллиона. Быстрый рост численности населения обусловлен не рождаемостью, а притоком иностранных работников.

Кто живет в Катаре: коренные жители и мигранты

Еще одна уникальная черта Катара — это соотношение коренного населения и приезжих. Только примерно 10–12 % жителей являются катарцами, а остальные, то есть почти 9 из 10 человек, составляют мигранты.

Большинство из них приехали из Южной и Юго-Восточной Азии, Африки и других арабских стран. Многие из них работают в строительстве, сервисе, инженерии и других отраслях, оставаясь в Катаре на временной или долгосрочной основе.

Население Катара в 2026 году: пол и возрастной состав

Особенностью населения Катара является значительная диспропорция по полу. Мужчины составляют примерно 70–75 %, а женщины — только 25–30 %. Это связано с тем, что большинство мигрантов — мужчины трудоспособного возраста.

Что касается возрастных групп:

15 % населения — дети (0–14 лет),

83 % — взрослые трудоспособного возраста (15–64 года),

1–2 % — пенсионеры (65+ лет).

Таким образом, Катар — страна с молодым и трудоспособным населением.

Где живет население Катара

Катар — это практически полностью урбанизированная страна. Почти все жители проживают в городских районах или пригородах, а сельские территории остаются почти пустыми из-за пустынных условий и ограниченной площади для сельского хозяйства.

Крупнейший город страны — Доха, где проживает более 2,19 миллиона человек. Таким образом, большинство людей живет в непосредственной близости от крупных городов и промышленных центров.

