После ударов Израиля и США 28 февраля 2026 года по иранским ядерным объектам Тегеран объявил об ответе и нанес серию атак по военной инфраструктуре союзников Вашингтона в регионе.

По информации агентства Nour News, которое связывают с Корпусом стражей исламской революции, под удар попали авиабаза Аль-Удейд в Катаре, Аль-Салем в Кувейте, Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах, а также военно-морская база США в Бахрейне. О возможных потерях среди военных официально не сообщалось.

Иранские государственные СМИ также заявили об атаках на авиабазу Муваффак Аль-Салти в Иордании и американский военный объект на севере Ирака.

В то же время официальное информационное агентство ОАЭ сообщило, что обломки перехваченных иранских ракет упали в жилом квартале. По их данным, в результате этого погиб один мирный житель.

Катар — что за страна и где она расположена

Катар — небольшая страна, расположенная в Западной Азии на побережье Персидского залива. Если посмотреть на Катар на карте, то можно увидеть, что страна занимает полуостров, который находится в заливе.

Единственным сухопутным соседом Катара является Саудовская Аравия, граничащая с ним с юга. Со всех остальных сторон Катар омывается водами Персидского залива. По морю он также имеет соседство с Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами — через морские границы и общие воды.

Катар на карте

Расположение Катара делает его важным морским узлом в регионе — страна имеет доступ к выгодным морским перевозкам, а также использует море для экспорта нефти и сжиженного природного газа.

Именно природные ресурсы сделали Катар одной из самых богатых стран мира по ВВП на душу населения. Страна специализируется на добыче и экспорте природного газа и нефти, а также активно развивает инфраструктуру, инвестирует в спорт, медиа и международные проекты.

Столица Катара — город Доха, именно его часто путают с названием страны, вводя в поиск запрос “где находится город Катар”. На самом деле такого города не существует — речь идет о Дохе. В столице размещены правительственные учреждения, деловые центры, стадионы, международный аэропорт и главные объекты инфраструктуры.

Катар имеет стратегически важное значение для США — на его территории расположена одна из крупнейших американских военных баз в регионе.

