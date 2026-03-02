Катар — невелика, але дуже впливова країна на Близькому Сході, розташована в Перській затоці на заході Аравійського півострова. Її береги омивають води Перської затоки, а єдиний сухопутний кордон проходить із Саудівською Аравією.

Інші сусідні держави, зокрема Іран та Об’єднані Арабські Емірати, розташовані через море. Економіка Катару значною мірою базується на нафті та природному газі, що зробило країну однією з найбагатших у світі за доходами на душу населення.

Ці ресурси дозволили Катару активно розвивати транспортну інфраструктуру, зокрема аеропорти та порти, готельний і туристичний сектор, а також вкладати кошти у фінанси та сучасні технології.

Скільки населення в Катарі, читайте в нашому матеріалі.

Кількість населення Катару у 2026 році

За даними Національної ради планування країни, чисельність населення Катару в 2026 році – 3,37 мільйона людей, що на 6,4 % більше, ніж у січні 2025 року.

Ще місяцем раніше, у грудні 2025, оцінка становила близько 3,21 мільйона. Швидке зростання кількості населення обумовлене не народжуваністю, а припливом іноземних працівників.

Хто живе в Катарі: корінні жителі та мігранти

Ще одна унікальна риса Катару — це співвідношення корінного населення і приїжджих. Лише приблизно 10–12 % мешканців катарці, а решта, тобто майже 9 з 10 людей, складають мігранти.

Більшість із них приїхала з Південної та Південно-Східної Азії, Африки та інших арабських країн. Багато з них працюють у будівництві, сервісі, інженерії та інших галузях, залишаючись у Катарі на тимчасовій або довгостроковій основі.

Населення Катару 2026: стать і віковий склад

Особливістю населення Катару є значна диспропорція за статтю. Чоловіки складають приблизно 70–75 %, а жінки лише 25–30 %. Це пов’язане з тим, що більшість мігрантів це чоловіки працездатного віку.

Що стосується вікових груп:

15 % населення — діти (0‑14 років),

83 % — дорослі працездатного віку (15‑64 роки),

1‑2 % — пенсіонери (65+ років).

Тож Катар — країна з молодим і працездатним населенням.

Де живе населення Катару

Катар — це практично повністю урбанізована країна. Майже всі мешканці живуть у міських районах або передмістях, а сільські території залишаються майже порожніми через пустельні умови та обмежену площу для сільського господарства.

Найбільше місто країни — Доха, де проживає понад 2,19 мільйона осіб. Отже більшість людей живе в безпосередній близькості до великих міст і промислових центрів.

